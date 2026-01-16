Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत संजय तेलनाडेंसह कुटुंबातील दोन सदस्यांचाही विजय; राहुल आवाडेंच्या कट्टर समर्थकाचा पराभव

Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा भाजप आणि शिवशाहू विकास आघाडी यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. शहरातील बहुतांश प्रभागांमध्ये दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये कांटे की टक्कर सुरू असल्याचे चित्र मतमोजणीदरम्यान स्पष्ट झाले. काही प्रभागांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली, तर अनेक प्रभागांमध्ये शिवशाहू विकास आघाडीचे उमेदवार पुढे असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे इचलकरंजीच्या राजकीय समीकरणांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले होते..या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ८ (क) मध्ये विशेष लक्षवेधी आणि अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. या प्रभागात शिवशाहू विकास आघाडीचे उमेदवार संजय तेलनाडे यांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी भाजपचे उमेदवार पारीसनाथ घाट यांचा पराभव करत महत्त्वाचा विजय नोंदवला. पारीसनाथ घाट हे आमदार राहुल आवाडे यांचे कट्टर समर्थक आणि सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते, त्यामुळे या पराभवाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. तसेच तेलनाडे कुटुंबातील दोन सदस्यांचाही निवडणुकीत विजय झाला आहे..Pune Municipal Corporation Election Results : पुण्यात पहिल्या निकालात भाजपने मारली बाजी; तीन उमेदवार विजयी, राष्ट्रवादीला एक जागा.मतमोजणीदरम्यान या प्रभागात प्रत्येक फेरीत मतांचा फरक अत्यंत कमी असल्याने वातावरणात कमालीचा तणाव होता. अखेरच्या फेरीत संजय तेलनाडे यांनी निर्णायक आघाडी घेत विजय निश्चित केला. या विजयामुळे शिवशाहू विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रभागात जल्लोष पाहायला मिळाला..एकूणच इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांना जवळपास समान टक्कर मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही प्रभागांचे निकाल अद्याप स्पष्ट होत असताना, अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुकीचे परिणाम आगामी स्थानिक राजकारणावर महत्त्वाचा प्रभाव टाकणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.