Ichalkaranji Election : निवडणुकीचा फायदा महापालिकेला; अवघ्या १५ दिवसांत इचलकरंजीत २.८६ कोटींची घरफाळा-पाणीपट्टी वसुली

इचलकरंजी : निवडणुकीच्या निमित्ताने इचलकरंजी महापालिका मालामाल झाली आहे. १५ दिवसांत दोन कोटी ८६ लाख घरफाळा व पाणीपट्टीची वसुली झाली. निवडणूक लढविणारे उमेदवार तसेच सूचक व अनुमोदकांची महापालिकेची थकबाकी असता कामा नये.. निवडणुकीस उभे राहणाऱ्या इच्छुकांनी १५ दिवसांपासून महापालिकेकडे घरफाळा, पाणीपट्टी आदी देणी देऊन ‘ना हरकत’ दाखला काढला. त्यामुळे महापालिकेतील घरफाळा विभाग उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी गजबजून गेला होता. तब्बल १४५३ इतके ना हरकत दाखले उमेदवार घेऊन गेले. त्यांच्याकडून सुमारे दोन कोटी ४४ लाख रुपये, तर पाणीपट्टी बिलापोटी ४२ लाख ५० हजार भरले. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत निवडणुकीची लगीनघाई; आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात.शहरातील मालमत्ताधारकांची अनियमित बांधकामावरील शास्ती थकीत आहे. शास्ती आज ना उद्या रद्द होईल म्हणून अनेक मिळकतधारकांनी ती भरलेली नाही. निवडणूक लढविताना घरफाळ्यात थकीत रक्कम असू नये, हे लक्षात आल्यानंतर ज्यांची शास्तीमुळे थकबाकी थकीत होती, त्यांनी शास्तीही भरली. .तक्रार निवारण केंद्र...इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी मतदानाचा दिवस हळूहळू जवळ येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका इमारतीसमोर स्वतंत्रपणे तक्रार निवारण व मतदार मदत कक्ष सुरू केला आहे. या ठिकाणी मतदारांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासह मतदारांना आवश्यक ती माहिती देण्याचे काम करण्यात येत आहे. दररोज ३० ते ४० मतदार या सुविधेचा लाभ घेत आहेत.(अमर चिंदे ः सकाळ छायाचित्रसेवा).Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत निवडणूक रणधुमाळीची नांदी; उमेदवारी अर्जासाठी चार प्रभाग कार्यालयात तुफान गर्दी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.