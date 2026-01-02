कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : निवडणुकीचा फायदा महापालिकेला; अवघ्या १५ दिवसांत इचलकरंजीत २.८६ कोटींची घरफाळा-पाणीपट्टी वसुली

Election Process Boosts Municipal Revenue : निवडणूक लढविण्यासाठी ‘ना हरकत’ अनिवार्य; थकबाकीदारांनी उघडली महापालिकेची दारे,घरफाळा, पाणीपट्टी आणि शास्ती भरल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींची भर
Citizens visit Ichalkaranji Municipal Corporation office to clear dues ahead of civic elections.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : निवडणुकीच्या निमित्ताने इचलकरंजी महापालिका मालामाल झाली आहे. १५ दिवसांत दोन कोटी ८६ लाख घरफाळा व पाणीपट्टीची वसुली झाली. निवडणूक लढविणारे उमेदवार तसेच सूचक व अनुमोदकांची महापालिकेची थकबाकी असता कामा नये.

