Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत लोकशाहीचा उत्सव; १५१० कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा ३०२ केंद्रांवर मतदान, निकाल एकाचवेळी जाहीर

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीतील मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीसाठी आवश्यक सर्व यंत्रणा प्रशासनाने सज्ज ठेवली आहे. एकूण १६ प्रभागांतील ३०२ मतदान केंद्रांवर १५१० कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. .बंदोबस्तासाठी ३०२ पोलिस तैनात असतील. तर राजीव गांधी सांस्कृतिक भवन येथे एकाचवेळी १ ते १६ प्रभागांची मतमोजणी होणार आहे. तर शुक्रवारी (ता. १६) ९ ते ११ फेऱ्यांत मतमोजणी पूर्ण होणार आहे..Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा पूर्ण; कोल्हापूर जिल्ह्यात २१ डिसेंबरला नगरपालिका निकाल.एकाचवेळी सर्व प्रभागांतील निकाल जाहीर होणार आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी पल्लवी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आयुक्त पाटील म्हणाल्या, '१६ प्रभागांतून ६५ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. तब्बल २३० उमेदवार रिंगणात आहेत. १५ रोजी सकाळी साडेसात ते सांयकाळी साडेपाचपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया चालेल. .यासाठी ३०२ मतदान केंद्रे आहेत. आवश्यकतेपेक्षा १० टक्के जास्त मतदान यंत्रे तयार आहेत. मतदान केंद्रांवर आवश्यक त्या सोयीसुविधाही केल्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत मतदान प्रक्रिया चालल्यास प्रकाशाची व्यवस्था केली आहे. १७ आणि राखीव ४ अशा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आचारसंहितेचे काटेकार पालन व्हावे यासाठी स्थिर आणि फिरते अशी प्रत्येकी चार पथके कार्यरत आहेत..Kolhapur Election Result : कोल्हापूर जिल्ह्यात मतमोजणीला सुरूवात, कागलमध्ये निकालापूर्वी अभिनंदनाचे बॅनर लावल्याने तणाव; उत्कंठा शिगेला.७४ मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगद्वारे नियंत्रणसंवेदनशील एकही मतदान केंद्र नाही. मात्र, गर्दीची शक्यता आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून उपद्रव होण्याची शक्यता असलेल्या ७४ मतदान केंद्रांवर विशेष लक्ष असेल. या मतदान केंद्रांचा परिसर वेबकास्टिंगच्या नियंत्रणाखाली असेल. .राजीव गांधी भवन येथून निवडणुकीचे साहित्य व मतदान यंत्रे १४ रोजी सायंकाळी वितरित केली जातील. त्याच ठिकाणी संकलन केले जाईल. त्यासाठी एसटी व खासगी अशा ७२ वाहनांची व्यवस्था केली आहे. दोन निवडणूक निरीक्षकांद्वारे मतदान केंद्रांची पाहणी केली असून, मतदान व मतमोजणीदरम्यान त्यांची उपस्थिती असणार आहे..तब्बल १३७२ दुबार मतदारपाहणीत आढळून आलेल्या ८७९८ पैकी ६०५४ मतदार दुबार नसल्याचे आढळून आले. पडताळणीनंतर १३७२ दुबार मतदार असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी ११९९ दुबार मतदारांनी स्वयंघोषणापात्र दिले आहे. उर्वरित १५२२ मतदारांच्या नावासमोर दुबार शिक्का मारण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे..मतमोजणीला दोनच प्रतिनिधीयंदा प्रथमच चार विभागीय कार्यालद्वारे मतमोजणीची प्रक्रिया एकाचवेळी होणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराच्या दोन प्रतिनिधींना प्रवेश दिला जाणार आहे. एकाचवेळी सुरू होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे गर्दी टाळण्यासाठी आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना सकाळी प्रवेश दिल्यानंतर निकाल पूर्ण झाल्यानंतरच बाहेर सोडण्यात येईल. त्यामुळे मतमोजणी वेळेत उमेदवार व प्रतिनिधी यांना आत-बाहेर ये-जा करण्यास मज्जाव असणार आहे..मतमोजणी अशी...मतमोजणी राजीव गांधी सांस्कृतिक भवन येथे होणार, एकाचवेळी ३३ टेबलांवर सर्व १६ प्रभागांची मतमोजणी, टपाली मत मोजणीसाठी चारही ठिकाणी स्वतंत्र टेबल, सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात, प्रत्येक प्रभागासाठी दोन टेबलांनुसार चार प्रभागांसाठी एका झोनसाठी आठ टेबल, १६ व्या प्रभागासाठी तीन टेबल, मतमोजणीच्या ९ ते ११ फेऱ्या होतील.सर्व प्रभागांतील मतमोजणीचा निकाल एकाचवेळी , मतमोजणी केंद्राचा १०० मीटरचा परिसर सील करणार, सर्व मतदान यंत्रे स्ट्राँगरुममध्ये सुरक्षित ठेवणार, त्याबाबतचे थेट प्रक्षेपण २४ तास पाहावयास मिळणार, दुपारी एकपर्यंत मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता.