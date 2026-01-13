कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत लोकशाहीचा उत्सव; १५१० कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा ३०२ केंद्रांवर मतदान, निकाल एकाचवेळी जाहीर

Voting Centres : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी १६ प्रभागांतील ६५ जागांसाठी ३०२ मतदान केंद्रांवर मतदानाची संपूर्ण यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
Election officials prepare polling materials ahead of Ichalkaranji civic elections.

Election officials prepare polling materials ahead of Ichalkaranji civic elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीतील मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीसाठी आवश्यक सर्व यंत्रणा प्रशासनाने सज्ज ठेवली आहे. एकूण १६ प्रभागांतील ३०२ मतदान केंद्रांवर १५१० कर्मचारी नियुक्त केले आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Result
Vote
Voter
result Declaration
muncipal corporation election
booths
Vote Counting

Related Stories

No stories found.