Ichalkaranji Elections : ‘आपला माणूस’ फॉर्म्युला यशस्वी ठरणार का? अपक्ष उमेदवार ठरू शकतात निर्णायक

इचलकरंजी : पहिल्या महापालिका निवडणूक प्रचारात पक्ष व आघाड्यांसोबतच अपक्ष उमेदवारांनी चांगलीच रंगत आणली. निवडणूक रिंगणातील एकूण उमेदवारांपैकी सुमारे २६ टक्के उमेदवार अपक्ष म्हणून लढत असल्याने राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत..तब्बल ५९ जागांवर अपक्ष उमेदवारांनी कुठे एकाकी, तर कुठे पक्ष-आघाडीच्या उमेदवारांपेक्षाही भारी प्रचार यंत्रणा राबवत प्रचारात आघाडी घेतली आहे. याचा प्रत्यक्ष मतदानावर किती परिणाम होणार?, हे निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे..Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली.प्रमुख पक्षांत उमेदवारीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी झाल्याने अनेकांचा पत्ता कट झाला. प्रभागात आधीपासून तयारी करूनही उमेदवारी डावलल्याने नाराज इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचा मार्ग स्वीकारला. यामुळेच अपक्ष उमेदवार केवळ नावापुरते न राहता प्रमुख लढतीत थेट हस्तक्षेप करणारे घटक ठरले. .विशेष म्हणजे महायुतीतील काही निष्ठावंत अपक्ष उमेदवारांनी प्रचारात आघाडी घेत अधिकृत उमेदवारांनाही घाम फोडल्याचे चित्र आहे. काही प्रभागांत अपक्षांमुळे सरळ लढती तिरंगी, तर काही ठिकाणी चौरंगी झाल्या, त्यामुळे मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता वाढली आहे..Ichalkaranji Election : इचलकरंजी निवडणुकीत पडद्यामागील खेळी; मैत्रिपूर्ण लढत टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली.प्रभाग चार, आठ, १३, १४ व १५ मध्ये अपक्ष उमेदवारांनी निवडणुकीचा माहौल पूर्णतः बदललेला दिसतो. स्थानिक संपर्क, वैयक्तिक ओळख, विकासकामांचा थेट अनुभव ही अपक्षांची जमेची बाजू ठरत ‘आपला माणूस’ ही प्रतिमा त्यांना प्रचारात फायद्याची ठरताना दिसली. .त्यामुळे निकालावर अपक्ष उमेदवार निर्णायक प्रभाव टाकू शकतात, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यंदाची महापालिका निवडणूक केवळ पक्षीय लढत न राहता अपक्षांच्या बळावर बहुरंगी आणि अनिश्चित बनली. आता मतदारांचा कल कुणाच्या बाजूने वळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. माजी नगरसेवकांमुळे चुरस.काही प्रभागांत अपक्ष म्हणून काही माजी नगरसेवकही नशीब आजमावत असल्याने निवडणूक प्रचाराला अधिक धार आली आहे. अनुभव, ओळखीचा जनसंपर्क आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण या जोरावर हे माजी नगरसेवक पक्षीय उमेदवारांना आव्हान देताना दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.