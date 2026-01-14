कोल्हापूर

Ichalkaranji Elections : ‘आपला माणूस’ फॉर्म्युला यशस्वी ठरणार का? अपक्ष उमेदवार ठरू शकतात निर्णायक

Independent Candidates Impact : उमेदवारी नाकारल्यानंतर अपक्ष मैदानात; पक्षीय गणिते कोलमडण्याची शक्यता, माजी नगरसेवकांच्या अपक्ष लढतीमुळे काही प्रभागांत प्रचंड चुरस
Independent candidates campaigning actively during the Ichalkaranji municipal election race.

Independent candidates campaigning actively during the Ichalkaranji municipal election race.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : पहिल्या महापालिका निवडणूक प्रचारात पक्ष व आघाड्यांसोबतच अपक्ष उमेदवारांनी चांगलीच रंगत आणली. निवडणूक रिंगणातील एकूण उमेदवारांपैकी सुमारे २६ टक्के उमेदवार अपक्ष म्हणून लढत असल्याने राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
mayor
Muncipal corporation
Ward
Political Controversy

Related Stories

No stories found.