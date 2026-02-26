कोल्हापूर

Municipal School : इचलकरंजीत महापालिका शाळांचे अभिलेख धोक्यात; शैक्षणिक वारसा झिजण्याच्या मार्गावर

Records at Risk : इचलकरंजीतील महापालिकेच्या २४ समायोजित शाळांचे जुने अभिलेख सध्या असुरक्षित अवस्थेत असून त्यांची झीज होत आहे. प्रवेश नोंदी, निकालपत्रे, सेवा पुस्तिका आणि प्रशासकीय आदेश यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे जतन न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.
Old municipal school registers

Old municipal school registers

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संदीप जगताप :

इचलकरंजी : महापालिकेच्या शाळांतील घटती पटसंख्या हा चिंतेचा विषय असतानाच समायोजन केलेल्या २४ शाळांच्या पुरातन दस्तऐवजांची झालेली दुरवस्था अधिक गंभीर प्रश्न बनला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
school
Ichalkaranji
Muncipal corporation
digital

Related Stories

No stories found.