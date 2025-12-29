कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal : महापालिका शाळांचे अस्तित्व धोक्यात; शिक्षणाची घसरण आणि प्रशासनाची उदासीनता उघड

Decline of municipal school education : खासगी शाळांच्या वाढत्या आकर्षणामुळे महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्या सातत्याने घटत चालली आहे.
Decline of municipal school education

Decline of municipal school education

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : शहरात महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांचे भवितव्य दिवसेंदिवस अंधारात जात असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. शिक्षण विभागाकडून उपाययोजनांचे ढोल वाजवले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे वास्तव आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
education
school
administration
Muncipal corporation
Corporation Election

Related Stories

No stories found.