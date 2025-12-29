Ichalkaranji Municipal : महापालिका शाळांचे अस्तित्व धोक्यात; शिक्षणाची घसरण आणि प्रशासनाची उदासीनता उघड

इचलकरंजी : शहरात महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांचे भवितव्य दिवसेंदिवस अंधारात जात असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. शिक्षण विभागाकडून उपाययोजनांचे ढोल वाजवले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे वास्तव आहे. .सध्या महापालिकेच्या केवळ ३३ प्राथमिक शाळा कार्यरत आहेत. त्यातीलही केवळ दोन-तीन शाळांमध्ये समाधानकारक पटसंख्या दिसून येते. उर्वरित शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या सातत्याने घटत चालली आहे. यामुळे महापालिकेच्या शैक्षणिक धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. - संदीप जगताप.औद्योगिकनगरी ते शिक्षणातील अग्रगण्य ज्ञानपंढरी.१९७४ ला इचलकरंजी महापालिकेच्या तब्बल ५६ प्राथमिक शाळांमधून ज्ञानदानाचे कार्य सुरू होते. मात्र, कालांतराने महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावत गेला आणि त्याचवेळी शहरात खासगी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. .आकर्षक इमारती, रंगरंगोटी, आधुनिक साधनसामग्री, इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण आणि प्रभावी मार्केटिंग यामुळे पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे वळला. परिणामी, महापालिकेच्या शाळांची पटसंख्या घटत गेली. वर्ग टिकवून ठेवण्यासाठी शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून सुरू झाला. या प्रक्रियेत तब्बल २३ शाळा बंद केल्याची नोंद आहे..समृद्ध, सक्षम आणि मूल्याधिष्ठित मावळ.महापालिकेच्या शाळांमधील अध्यापन पद्धती आजही खासगी शाळांच्या तुलनेत मागे असल्याचे दिसून येते. नव्या शिक्षण पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर, विद्यार्थी केंद्रित उपक्रम यांचा अभाव जाणवतो. पटसंख्या वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. .मात्र, प्रत्यक्षात हे उपक्रम काही शाळेपुरतेच मर्यादित राहतात. संपूर्ण शहरातील सर्व शाळांसाठी एकसमान व प्रभावी धोरण राबवले जात नसल्यामुळेच काही ठराविक शाळांकडेच महापालिकेचे लक्ष केंद्रित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. इचलकरंजी हे प्रामुख्याने कामगार वस्तीचे शहर आहे. .येथे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय नागरिकांची संख्या मोठी आहे. खासगी शाळांचा वाढता शैक्षणिक खर्च उचलताना पालकांना आर्थिक ताणाला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी दर्जेदार, स्पर्धात्मक आणि आधुनिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे, मात्र, सध्या तरी प्रशासनाकडून केवळ औपचारिकता पूर्ण केली जात असल्याचेच जाणवत आहे..महापालिकेच्या शाळांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर केवळ ठराव, पाहणी आणि अहवाल यांवर विसंबून न राहता ठोस उपाययोजना राबविणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक अध्यापन साधने, इंग्रजी व डिजिटल शिक्षणावर भर, विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक उपक्रम आणि पालकांचा विश्वास संपादन करणारी धोरणे राबवली, तरच महापालिकेच्या शाळांना पुन्हा सुगीचे दिवस येऊ शकतात. अन्यथा, भविष्यात महापालिकेच्या शाळा इतिहासजमा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही..महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हवेतमहापालिकेच्या शाळांत एक महत्त्वाकांक्षी शाळा पालकत्व उपक्रम हा गतवर्षी राबविला. मात्र, हा उपक्रम केवळ कागदावरच मर्यादित राहिला आहे. शाळेंचे पालकत्व स्वीकारलेल्या अधिकाऱ्याचे अपेक्षित सहकार्य न लाभल्याने हा उपक्रम केवळ आश्वासनापुरताच राहिला. या उपक्रमासाठी १०५ अधिकाऱ्यांची निवड करून एका शाळेची जबाबदारी तीन अधिकाऱ्यांकडे दिली..शहरातील एकूण शाळामहापालिका प्राथमिक शाळा................................................................ ३३खासगी अनुदानित मराठी................................................................... ३६खासगी अंशतः अनुदानित मराठी........................................................... ३.खासगी विनाअनुदानित मराठी.............................................................. ३इंग्रजी मीडियम.............................................................................. ३७माध्यमिक शाळा (हायस्कूल )............................................................. ४०दृष्टिक्षेपात (महापालिका शाळा, विद्यार्थी संख्या).माध्यम एकूण शाळा विद्यार्थी संख्यामराठी २५ ६१८८उर्दू ८ ११२९एकूण ३३ ७३१७.मुले सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात टिकावित यासाठी पालक इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देताना दिसून येतात. त्यामुळे मराठी शाळांच्या पुढे अस्तित्वाचा लढा निर्माण झाला आहे. इंग्रजी भाषेचा वापर व्यवहारात वाढला असून, रोजगारांमध्येही महत्त्व निर्माण झाले आहे. परिणामी, मराठी नागरिक ही पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणे पसंद करीत आहेत.- अविनाश मंदरेकर.मी स्वतः महापालिकेच्या शाळेत शिकलेलो आहे. आज मात्र माझ्या मुलाला तिथे घालायची हिंमत होत नाही. ही खंत आहे. फी परवडत नसतानाही खासगी शाळेत पाठवावे लागते. कारण महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारताना दिसत नाही. प्रशासनाने केवळ ठराव न करता प्रत्यक्ष काम केले पाहिजे.- सुशांत निंबाळकर .खासगी शाळांची फी, वह्या, गणवेश सगळेच महाग आहे. महापालिकेच्या शाळा चांगल्या असत्या तर आम्हाला एवढा खर्च करावा लागला नसता. काही शाळांवरच लक्ष दिले जाते. बाकी शाळांकडे दुर्लक्ष केले जाते.- वैशाली गेजगे.महापालिकेच्या शाळा बंद करण्यापेक्षा त्या सक्षम करण्याची गरज आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण, आधुनिक अध्यापन पद्धती आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले, तर परिस्थिती नक्कीच बदलू शकते; मात्र सध्या धोरणांचा अभाव आणि इच्छाशक्तीची कमतरता दिसून येते.- दीपक पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.