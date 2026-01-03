कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : थकीत पगाराच्या रागातून मध्यरात्री झोपलेल्या चालकावर कोयत्याने सपासप वार

Juvenile Accused : थकीत पगाराच्या वादातून दोन अल्पवयीनांनी झोपलेल्या पे-पार्किंग चालकावर कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना इचलकरंजीत घडली.
Police inspect the Ichalkaranji ST stand parking area where the attack took place.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : थकीत पगार देण्याच्या कारणावरून दोन अल्पवयीन मुलांनी झोपलेल्या पे-पार्किंग चालकावर कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या हल्ल्यात गजानन बापू मुदगल (वय ४५, रा. विक्रमनगर, इचलकरंजी) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

