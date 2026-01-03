Ichalkaranji Crime : थकीत पगाराच्या रागातून मध्यरात्री झोपलेल्या चालकावर कोयत्याने सपासप वार

इचलकरंजी : थकीत पगार देण्याच्या कारणावरून दोन अल्पवयीन मुलांनी झोपलेल्या पे-पार्किंग चालकावर कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या हल्ल्यात गजानन बापू मुदगल (वय ४५, रा. विक्रमनगर, इचलकरंजी) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत..ही घटना गुरुवारी (ता.१) मध्यरात्री इचलकरंजी एसटी बसस्थानक परिसरात घडली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गजानन मुदगल हे गेल्या पंधरा वर्षांपासून एसटी बसस्थानकात दुचाकी पार्किंगचा व्यवसाय करत आहेत. .Sexual Assault Case : धक्कादायक! उसात नेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, नराधमांनी तिचे कपडे पळवून नेले अन् भेदरलेल्या अवस्थेत मुलीने....पार्किंगचे काम पाहण्यासाठी त्यांनी एका अल्पवयीन मुलाला आठ हजार रुपये मासिक पगारावर कामावर ठेवले होते. मात्र, संबंधित मुलाने आठ डिसेंबरपासून काम सोडले. त्यानंतर पगाराची मागणी केली असता १५ जानेवारीला पगार देण्याचे आश्वासन मुदगल यांनी दिले होते..गुरुवारी (ता.१) रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास प्रवाशांची वर्दळ कमी झाल्याने मुदगल हे पार्किंगमध्ये झोपी गेले. मध्यरात्री सुमारे एक वाजता गाढ झोपेत असताना धारदार शस्त्राने त्यांच्या डोक्यावर सपासप वार करण्यात आले..Kolhapur Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघातात दोन ठार; मुलाच्या शिक्षणासाठी चौकशी करण्यास गेलेल्या बापाचा मृत्यू जिवाला चटका लावणारा....झोपेतून उठताच समोर काम सोडलेला अल्पवयीन मुलगा हल्ला करत असल्याचे त्यांना दिसले. त्यानंतर त्याने मुदगल यांच्या तोंडावरही वार करून घटनास्थळावरून पलायन केले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असतानाही जखमी मुदगल बसस्थानकाच्या गेटपर्यंत आले आणि मदतीसाठी आरडाओरड केली. .त्यांना तातडीने रिक्षातून आयजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात हलवण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. .रात्रभर शहरात शोधमोहीम राबविल्यानंतर जवाहरनगर परिसरात दोन अल्पवयीन संशयित मिळून आले. चौकशीत त्यांनी हल्ल्याची कबुली दिल्याने दोघांना ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले आहे. पुढील तपास शिवाजीनगर पोलिस करत आहेत. रात्रीचा फायदा ... बचावाचा प्रयत्न फसला.रात्रीच्या अंधारात हल्ला केल्याने कुणालाच माहिती होणार नाही आणि आपण सुटू, असा विश्वास दोन्ही अल्पवयीन हल्लेखोरांना होता. हल्ल्यानंतर त्यांनी परिसरातील निर्जन आडोशाला कोयता टाकून देत पलायन केले. मात्र, जखमी मुदगल यांनी पोलिसांना दिलेल्या अचूक माहितीमुळे अल्पवयीनांची ओळख पटली आणि काही तासांतच दोघांना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.