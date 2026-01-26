कोल्हापूर

Ichalkaranji Record Office : सहा वर्षे उलटली तरी रेकॉर्ड शहराबाहेरच; वस्त्रनगरीतील प्रशासनाचा विस्कळीत कारभार

Citizens Forced : इचलकरंजीसारख्या मोठ्या शहरात अपर तहसील कार्यालय सुरू होऊन सहा वर्षे उलटली, तरी अत्यावश्यक असलेला रेकॉर्ड विभाग शहरात न आल्याने नागरिकांचा संयम संपत चालला आहे.
Citizens visiting government offices for record-related documents in Ichalkaranji.

सकाळ डिजिटल टीम
संदीप जगताप :

इचलकरंजी : वस्त्रनगरीमध्ये अपर तहसील कार्यालय सुरू होऊन सहा वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. तरी या कार्यालयासाठी अत्यावश्यक असलेला रेकॉर्ड विभाग हातकणंगले तहसील कार्यालयातच कार्यरत असल्याने नागरिकांचा  त्रास सहन करावा लागत आहे.

Kolhapur
office
administration
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Tahsildar

