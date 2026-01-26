Ichalkaranji Record Office : सहा वर्षे उलटली तरी रेकॉर्ड शहराबाहेरच; वस्त्रनगरीतील प्रशासनाचा विस्कळीत कारभार

संदीप जगताप : इचलकरंजी : वस्त्रनगरीमध्ये अपर तहसील कार्यालय सुरू होऊन सहा वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. तरी या कार्यालयासाठी अत्यावश्यक असलेला रेकॉर्ड विभाग हातकणंगले तहसील कार्यालयातच कार्यरत असल्याने नागरिकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. .आवश्यक कागदपत्रांसाठी नागरिकांना हातकणंगलेच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने वेळ व पैशाचा अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. इचलकरंजी शहरात सप्टेंबर २०१९ मध्ये अपर तहसील कार्यालय सुरू केले. .Mumbai News: सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये, खारदांडाप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश.या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात इचलकरंजी शहरासह हुपरी, रुई, कबनूर ही चार मंडल कार्यालये येतात. त्याअंतर्गत चंदूर, कबनूर, कोरोची, तारदाळ, खोतवाडी, हुपरी, रेंदाळ, तिळवणी, साजणी, जंगमवाडी, पट्टणकडोली, रुई, इंगळी यांसह एकूण सुमारे २० गावांचा समावेश आहे. या सर्व गावांचे दैनंदिन कामकाज इचलकरंजी अपर तहसील कार्यालयातून चालते..शहरात कार्यालय सुरू झाल्याने नागरिकांचा काही प्रमाणात त्रास कमी झाला असला तरी सर्वांत महत्त्वाचा असलेला रेकॉर्ड विभाग मात्र जागेअभावी हातकणंगले येथेच ठेवल्याने नागरिकांची दमछाक थांबलेली नाही..CREDAI Kolhapur : रेंटल प्रॉपर्टी कराचा फटका! कोल्हापूरच्या विकासासाठी क्रिडाईची महापालिकेकडे ठोस मागणी.या विभागात दररोज सुमारे ७० पक्षकार येत असतात.त्यातील जवळपास ४० नागरिक इचलकरंजी शहरातील असतात. त्यामुळे केवळ दस्तावेजांसाठी हातकणंगलेला जावे लागणे ही मोठी गैरसोय होत आहे..इचलकरंजी अपर तहसील कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व गावांचे रेकॉर्ड सुमारे चार ट्रॉली भरेल इतके असल्याचे सांगण्यात येते. यापैकी अर्धे रेकॉर्ड इचलकरंजी शहराशी संबंधित आहेत. सर्व गावांचे रेकॉर्ड शहरात हलविण्यासाठी सध्या पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. .मात्र किमान इचलकरंजी शहराचे रेकॉर्ड तरी तातडीने स्थलांतरित करता येऊ शकते का हे पाहणे आवश्यक आहे. केवळ शहराशी संबंधित रेकॉर्ड इचलकरंजीत आणले तरी नागरिकांचे हेलपाटे थांबतील अशी आशा व्यक्त होत आहे..कोतवालांवर जबाबदारीहातकणंगले येथील रेकॉर्ड विभागात यापूर्वी खासगी उमेदवारांकडून काम करून घेतले जात होते. यामुळे अडवणूक, विलंब तसेच दस्तावेज जलद देण्याच्या आमिषाने आर्थिक मागणी केल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांनी रेकॉर्ड विभागाची जबाबदारी कोतवालांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला..इचलकरंजी अपर तहसील कार्यालयासाठी स्वतंत्र रेकॉर्ड विभाग आवश्यक आहे. सध्या शहरात जागेची उपलब्धता नसल्याने रेकॉर्ड विभाग हातकणंगले येथे ठेवण्यात आला आहे. मात्र लवकरच योग्य जागा उपलब्ध करून अपर तहसील कार्यालयाचे रेकॉर्ड इचलकरंजीत आणण्यात येईल.- राहुल आवाडे, आमदार स्वतंत्र रेकॉर्ड विभागासाठी पूर्वीच प्रयत्न.हातकणंगले तालुक्यात एकूण ६४ गावांचे रेकॉर्ड असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर हेलपाटे मारावे लागत होते. यावर उपाय म्हणून तत्कालीन अपर तहसीलदार शरद पाटील यांनी विशेष प्रयत्न करून इचलकरंजी कार्यालयासाठी स्वतंत्र रेकॉर्ड विभाग मंजूर करून घेतला होता. मात्र तो विभागही हातकणंगलेतच ठेवल्याने नागरिकांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.