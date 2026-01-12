Ichalkaranji Election : वस्त्रोद्योगाच्या प्रश्नांना गती देण्याचे आश्वासन; इचलकरंजीत आवाडेंची ठाम भूमिका

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी दिली. इचलकरंजी महापालिका प्रभाग क्रमांक सहामधील भाजप महायुतीचे उमेदवार अलका स्वामी, किरण खवरे, विजया महाजन आणि विठ्ठल चोपडे यांच्या प्रचारार्थ कापड मार्केट येथे काॅर्नर सभा झाली. .यावेळी माजी मंत्री आवाडे बोलत होते.महाराष्ट्राचे मँचेस्टर अशी ओळख असलेल्या इचलकरंजी शहराच्या विकासात उद्योजक, व्यापार आणि व्यावसायिकांचेही मोलाचे योगदान आहे. शहरातील वस्त्रोद्योग अधिक गतीने वाढण्यासाठी शासन पातळीवर आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. .Sangli Election : ‘मिरजेत फक्त विकासाचाच पॅटर्न’; भाजप प्रचाराच्या प्रारंभी आमदार सुरेश खाडेंचा निर्धार.त्यासाठी या उद्योगातील प्रलंबित प्रश्न पुढील काळात सुटलेले दिसतील. त्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभाग क्रमांक सहामधील भाजप महायुतीच्या उमेदवारांना या भागाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी द्या, असे आवाहनही आवाडे यांनी केले. .याप्रसंगी भंवरलाल चौधरी, जगदीशप्रसाद चांडक, ताराचंद चौहान, कमलेश राठी, हरी मर्दा, रामनिवास सैन, शिवप्रसाद तोतला, गोविंदलाल काबरा, गोकुल मालू, सोनू सेन, हिराराम चौधरी, नरेश पारीक, नेमिचंद कोठारी, अंबालाल ओसवाल, सुरेशचंद्र चांडक, रामजीवन तोतला, विजय सारडा, प्रीतम गुगळे, पंकज त्रिपाठी, नूतन मुथा, सचिन मुथियान, अशोक स्वामी, श्रीरंग खवरे, ऋषभ जैन, विनय महाजन आदी उपस्थित होते..Ichalkaranji Election : महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली तर विकासासाठी निधीचा ओघ वाढेल; खासदार धैर्यशील माने यांचे इचलकरंजीत आश्वासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.