Ichalkaranji Election : वस्त्रोद्योगाच्या प्रश्नांना गती देण्याचे आश्वासन; इचलकरंजीत आवाडेंची ठाम भूमिका

Ichalkaranji Civic Polls : वस्त्रोद्योगाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शासनस्तरीय सकारात्मक भूमिका : आवाडे, कापड मार्केटमध्ये भाजप महायुतीच्या उमेदवारांसाठी जोरदार कॉर्नर सभा, उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिकांच्या योगदानावर इचलकरंजीच्या विकासाचा भर
Former minister Prakash Awade addressing a corner meeting for BJP Mahayuti candidates

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी दिली. इचलकरंजी महापालिका प्रभाग क्रमांक सहामधील भाजप महायुतीचे उमेदवार अलका स्वामी, किरण खवरे, विजया महाजन आणि विठ्ठल चोपडे यांच्या प्रचारार्थ कापड मार्केट येथे काॅर्नर सभा झाली.

