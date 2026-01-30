Ichalkaranji Vegetable: घरगुती खर्चाचा गणित फसलं; तेल महागले, भाज्या स्वस्त – गृहिणींच्या काळजीत वाढ

इचलकरंजी : आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल बाजारात आलेल्या तेजीचा थेट फटका किरकोळ बाजाराला बसला असून, तेलाचे दर भडकले आहेत. प्रतिकिलो तब्बल १० ते १२ रुपयांची वाढ झाल्याने ग्राहकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. अचानक झालेल्या या दरवाढीमुळे गृहिणींचे घर खर्चाचे गणित कोलमडल्याचे चित्र बाजारात दिसत आहे..दुसरीकडे भाजीपाला बाजारात मात्र विरोधाभासाची स्थिती आहे. बाजारात सर्वत्र भाज्यांची रेलचेल असून नेहमी हंगामात कमी प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या पोकळा, तांदळी यासारख्या भाज्यांचीही यंदा मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. परिणामी, वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे भाज्यांना कवडीमोल भाव मिळत आहे..Ichalkaranji Market : भाजीपाला बाजारात दरांचा खेळ; टोमॅटो महागला तर कांदा, वांगी आणि फ्लॉवर स्वस्त.नवीन लसणाची अपेक्षित आवक न झाल्याने लसणाचे दर मात्र या आठवड्यात पुन्हा वाढले आहेत. धान्य बाजारातही दरवाढीची झळ जाणवू लागली असून, तूरडाळीचे दर चांगलेच वाढताना दिसत आहेत..फळ बाजारात सर्वच फळांची आवक मर्यादित असून, हंगामी द्राक्षांची आवक घटली आहे. मात्र, काळ्या द्राक्षांची आवक सुरू झाली आहे. सफरचंदाला मोठी मागणी असल्याने दरात वाढ झाली असून, त्याचा भार ग्राहकांवर पडत आहे. चवीला आणि दिसायला देशी बनावटीच्या इराणी सफरचंदाची विशेष मागणी वाढल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. मोसंबी आणि डाळिंबालाही मागणी वाढल्याने त्यांच्या दरात काहीशी वाढ झाली आहे..Vegetable Market : गवारीचा भाव थेट २०० पार! इचलकरंजी भाजीपाला बाजारात महागाईचा झटका.फूल बाजारात मागणी घटल्याने दर गळून पडले आहेत. समुद्रातील माशांची आवक समाधानकारक नसल्याने दर वाढतच असून सध्या किलोमागे ५० ते १०० रुपयांची वाढ झाली आहे. नदीतील माशांची आवकही अद्याप सुधारलेली नसल्याचे मच्छी विक्रेत्यांनी सांगितले..प्रतिकिलो रुपये : भाजीपालाटोमॅटो - २० ते ३०, दोडका - ६० ते ८०, वांगी - ५० ते ६०, कारली - ४० ते ५०, ढोबळी मिरची - ६० ते ८०, मिरची - ५० ते ६०, फ्लॉवर - ३० ते ३५, कोबी- २० ते २५, बटाटा - २५ ते ३०, कांदा - २० ते २५, लसूण - १८० ते २००, आले - ६० ते ८०, लिंबू - ३०० ते ४०० शेकडा, गाजर - ५० ते ६०, हिरवा वाटाणा - ४० ते ५०, बीन्स - ६० ते ८०, देशी गवार - १८० ते २००, भेंडी - ६० ते ८०, देशी काकडी - ६० ते ८०, काटा काकडी - ३० ते ४०, दुधी - ५० ते ६०, भाज्या - ५ ते ७ रुपये पेंढी, शेवगा - १० ते १२ रुपये नग.फुले : झेंडू - ८० ते १००, निशिगंध - १०० ते १३०, गुलाब - २५० ते ३००, गलांडा - ८० ते १००, शेवंती - १०० ते १२०..फळे : देशी सफरचंद - १८० ते २००, विदेशी सफरचंद - ३०० ते ४५०, संत्री - १२० ते १५०, मोसंबी - १०० ते १५०, डाळिंब - २५० ते ४००, चिक्कू - १२० ते १५०, पेरू - ८० ते १००, पपई - ३० ते ६०, मोर आवळा -१२० ते १५०, सीताफळ - १०० ते १५०, कलिंगड - १०० ते १२०, टरबूज -४० ते ६०, केळी - ४० ते ५० डझन, देशी केळी - ७० ते ८० डझन, किवी - १३० ते १५०, ड्रॅगन - १८० ते २००, चिंच - १०० ते १४०, राणी अननस - १२० ते १५०, द्राक्षे - २०० ते २२०.खाद्यतेल : सरकी - १५५ ते १६०, शेंगतेल - २०० ते २०५, सोयाबीन - १६० ते १६५, पामतेल - १५० ते १५५, सूर्यफूल - १८५ ते १९०.कडधान्य : हायब्रीड ज्वारी - ३५ ते ५५, बार्शी शाळू - ५० ते ६०, गहू - ३३ ते ४४, हरभराडाळ - ७२ ते ७५, तुरडाळ - १३० ते १४०, मूगडाळ - १०० ते ११०, मसूरडाळ - ८० ते ९०, उडीदडाळ - ११० ते १२० हरभरा - ७० ते ७५, मूग - ११० ते १३०, मटकी - १३० ते १५० मसुर - ७५ ते ८०, फुटाणाडाळ - ८५ ते ९०, चवळी- ९० ते १२०, हिरवा वाटाणा - १४०, छोला - १०० ते १३०. शेंगदाणे महागले .बाजारात शेंगदाण्याचा भाव अक्षरशः हाताबाहेर गेला असून, प्रतिकिलो थेट १७० रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. या आठवड्यात झालेली ही दरवाढ सुमारे ६५ टक्के आहे. कच्च्या मालाच्या दरवाढीचाही थेट परिणाम खाद्यतेल बाजारावर दिसून येत असून, शेंगतेलाच्या दरानेही द्विशतक पार केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.