Ichalkarnji Election: नऊ वर्षांत २९ हजार मतदार वाढले; इचलकरंजी महापालिका क्षेत्र, पुरुषांपेक्षा महिला मतदार संख्येत वाढ

इचलकरंजी: इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात गेल्या ९ वर्षांत तब्बल २९ हजारांहून अधिक मतदारांची संख्या वाढली आहे. सर्वांत विशेष म्हणजे पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त वाढल्याचे दिसून आले आहे..इचलकरंजी महापालिकेसाठी होणाऱ्या पहिल्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. तत्कालीन इचलकरंजी नगरपालिकेची निवडणूक डिसेंबर २०१६ मध्ये झाली होती. त्यावेळी ३१ प्रभाग व ६२ नगरसेवक होते. अत्यंत चुरशीने ही निवडणूक झाली होती. .Ichalkaranji Election: इचलकरंजीतील सहा प्रभागात महिला मतदार अधिक, इच्छुकांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती..तब्बल एक लाख ६८ हजार २०५ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. तर मतदानाची टक्केवारी ७६.५० टक्के होती. आता महापा केची पहिली निवडणूक होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पहिल्या सभागृहाचा सदस्य होण्याचा मान मिळवण्यासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अद्याप महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. तरीही आतापासूनच वस्त्रनगरीतील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे..नगरपालिकेच्या गत निवडणुकीतील आणि आता होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीतील राजकीय चित्र पूर्णतः भिन्न आहे. यावेळी आवाडे - हाळवणकर या दोन राजकीय ताकदी भाजपच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या आहेत. .Yeola Municipal Elections : येवला पालिका निवडणुकीचा बिगुल! ९ वर्षांत साडेसात हजार मतदारांची वाढ; यंदा थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत चुरस.तर विरोधातील नेमके चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या २९ हजारहून अधिक मतदारांची मते कोणाच्या पारड्यात पडणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः महिला मतदारांची वाढलेली संख्या कोणाच्या पथ्यावर पडणार हे महापालिका निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. नऊ वर्षात पुरुष मतदारांची संख्या ११ हजार १९९, तर महिला मतदारांची संख्या तब्बल १७ हजार ७६२ इतकी वाढली आहे. तृतीयपंथीय मतदार संख्येत दोनने वाढ झाली आहे..मतदार संख्या वाढ दृष्टिक्षेपतपशील २०१६ २०२५पुरुष १,१४,५८८ १२५७८७महिल १०५५२५ १२३२८७इतर ५३ ५५एकूण २,१९,८६६ २,४९,१२९ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.