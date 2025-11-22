कोल्हापूर

Ichalkarnji Election: नऊ वर्षांत २९ हजार मतदार वाढले; इचलकरंजी महापालिका क्षेत्र, पुरुषांपेक्षा महिला मतदार संख्येत वाढ

Voters increased in Ichalkaranji: इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात गेल्या ९ वर्षांत तब्बल २९ हजारांहून अधिक मतदारांची संख्या वाढली आहे. सर्वांत विशेष म्हणजे पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त वाढल्याचे दिसून आले आहे.
Voters increased in Ichalkaranji

Voters increased in Ichalkaranji

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी: इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात गेल्या ९ वर्षांत तब्बल २९ हजारांहून अधिक मतदारांची संख्या वाढली आहे. सर्वांत विशेष म्हणजे पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त वाढल्याचे दिसून आले आहे.

Loading content, please wait...
election
Ichalkaranji
Voters
Muncipal corporation
population
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com