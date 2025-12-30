कोल्हापूर

Ichlkaranji Election : अपक्ष-बंडखोरांनी रंगलेला प्रभाग १४ चा रणसंग्राम; इचलकरंजीत काट्याची लढत

Confusion Over Nomination Form Instructions : अपक्ष आणि बंडखोर उमेदवारांमुळे इचलकरंजी प्रभाग १४ मध्ये बहुरंगी आणि अत्यंत चुरशीची निवडणूक होण्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे
Confusion Over Nomination Form Instructions

Confusion Over Nomination Form Instructions

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरातील प्रभाग क्रमांक १४ हा राजकीयदृष्ट्या कायमच अत्यंत संवेदनशील आणि चर्चेत राहणारा प्रभाग म्हणून ओळखला जातो. प्रत्येक निवडणुकीत येथे तीव्र राजकीय ईर्ष्या, गटबाजी आणि काट्याची लढत पाहायला मिळते. गतवर्षी झालेल्या निवडणुकीत या प्रभागात भाजप आणि स्थानिक गटाचे वर्चस्व दिसून आले होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ichalkaranji
Muncipal corporation
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com