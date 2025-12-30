Ichlkaranji Election : अपक्ष-बंडखोरांनी रंगलेला प्रभाग १४ चा रणसंग्राम; इचलकरंजीत काट्याची लढत

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरातील प्रभाग क्रमांक १४ हा राजकीयदृष्ट्या कायमच अत्यंत संवेदनशील आणि चर्चेत राहणारा प्रभाग म्हणून ओळखला जातो. प्रत्येक निवडणुकीत येथे तीव्र राजकीय ईर्ष्या, गटबाजी आणि काट्याची लढत पाहायला मिळते. गतवर्षी झालेल्या निवडणुकीत या प्रभागात भाजप आणि स्थानिक गटाचे वर्चस्व दिसून आले होते. .सध्या येथे आवाडे व हाळवणकर गटाचेही समसमान प्राबल्य दिसून येते, तर नाराजी गट, नागरिकांचा असंतोष यामुळे या प्रभागातील राजकीय पारडे कोणाच्या बाजूने झुकणार याबाबत सध्या अनिश्चितता आहे. तुल्यबळ उमेदवाराच्या शोधासह संभाव्य बंडखोर नेत्याला गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या प्रभागात अपक्ष आणि बंडखोरांमुळे बहुरंगी आणि अत्यंत चुरशीच्या लढती होणार हे मात्र निश्चित मानले जात आहे. - संदीप जगताप.Ichalkaranji Election : उमेदवारीवरून रस्सीखेच, बंडखोरीचीही शक्यता; शहापूरचा राजकीय पेच.महायुतीने या प्रभागात नव्या चेहऱ्याला संधी देत राजकीय गणिते नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर या प्रभागात शिवसेनेला मानणारा मतदारवर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, प्रभागातील प्रस्थापित शिवसेनेच्या नेत्याला उमेदवारी नाकारल्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. .या नाराजीचा थेट परिणाम महायुतीच्या मतदानावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी महायुतीला याचा फटका बसण्याची भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे शिव-शाहू आघाडीकडून अद्याप उमेदवार निश्चित करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या प्रभागातील रस्त्यांची दुरवस्था, साफसफाईचा अभाव आणि गटारींची गंभीर समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. .Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.मागील बारा वर्षांत या भागात मूलभूत सुविधाच मिळाल्या नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. अनेकदा पाठपुरावा करूनही स्थानिक लोकप्रतिनिधीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. तोपर्यंत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय नागरिकांनी घेतल्याचे फलकही काही काळापूर्वी परिसरात झळकले होते. हा विषय शहरभर चर्चेचा ठरला होता. .त्यामुळे या असंतोषाचा निवडणुकीवर किती परिणाम होणार हे निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. एकंदरीत प्रभाग १४ मधील ही निवडणूक केवळ उमेदवार किंवा पक्षाची नसणार आहे. ती प्रस्थापित गट आणि जनभावना यांच्यातील संघर्षाची ठरणार आहे. तसेच नवा चेहरा आणि जुनी नाराजी यांच्या मेळात मतदारांचा कौल कोणाला मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..प्रभागाची व्याप्तीकलानगर, बंडगर मळा, सुर्वे मळा, कुडचे मळा, हेरलगे मळा, नाईक मळा, लायकर मळा, पुजारी मळा, नरेंद्र हौसिंग सोसायटी, लिंबू चौक खुली जागा, संत मळा, चंदूर ओढा.आरक्षण असे...अ - ओबीसी महिला ब - खुला महिलाक - खुलाड - खुला.विकासाचे मुद्दे नियमित व पुरेशा पाणीपुरवठ्याची प्रतीक्षाअवजड वाहनांसाठी पार्किंगचा प्रश्न कचरा उठाव नियमित होणे गरजेचेगटारींची व्यवस्था आवश्यकअंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.