Ichalkaranji Election : प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये प्रतिष्ठेची लढत; महायुतीसमोर स्थानिक गटांचे तगडे आव्हान

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात एकूणच महायुतीचा बोलबाला असला तरी प्रभाग क्रमांक आठमध्ये मात्र राजकीय चित्र वेगळे आणि अधिक गुंतागुंतीचे दिसत आहे. .या प्रभागात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी असली तरी येथील स्थानिक गटाचे वर्चस्व अधिक ठळकपणे जाणवत आहे. त्यामुळे महायुतीसाठी हा प्रभाग काँटे की टक्कर ठरण्याची चिन्हे आहेत. - संदीप जगताप.Ichlkaranji Election : जांभळे गटाच्या भूमिकेला महत्त्व; महायुतीतच रस्सीखेच इचलकरंजी प्रभाग ३ मध्ये उमेदवारीवरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने.प्रभाग क्रमांक आठमध्ये स्थानिक गटाने अनेक वर्षांपासून आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि स्थानिक विकासाच्या आधारे या गटाने आपली पकड मजबूत केल्यामुळे मतदारांमध्ये खास करून तरुण वर्गावर त्यांची छाप टिकून आहे..परिणामी, स्थानिक प्रश्नांमध्ये थेट सहभाग, नागरिकांशी सातत्यपूर्ण संपर्क आणि संघटनात्मक ताकद यामुळे या गटाला आघाडी मिळत असल्याचे दिसते. त्यामुळे केवळ पक्षीय चिन्हाच्या जोरावर येथे विजय मिळवणे महायुतीसाठी अवघड ठरू शकते..Ichalkaranji Election : भाजपकडे तगडे उमेदवार; गतवेळचे विरोधक एकत्र आल्याने प्रभागात लागणार विरोधकांचा कस.या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील शिवसेना शिंदे गटाने अधिक व्यावहारिक भूमिका घेत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. शिंदे गटातील प्रतिष्ठित नेता केवळ आपली जागा सुरक्षित करण्यासाठी स्थानिक गटाशी हातमिळवणी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, ही चर्चा प्रत्यक्षात कितपत साकार होते. .हे उमेदवारी जाहीर होईपर्यंत स्पष्ट होणार नाही. महायुतीच्या संभाव्य उमेदवारी ओबीसी महिला आणि सर्वधारण महिला गटातील नावांमध्ये अचानक बदल केल्याच्या चर्चेमुळे अन्य उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे..एकंदरीत पाहता प्रभाग क्रमांक आठमध्ये पक्षीय लढतीपेक्षा स्थानिक राजकारण, व्यक्तिगत प्रभाव आणि संघटनात्मक वर्चस्व हे निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. सध्यातरी शिवशाहू विकास आघाडीचे प्रतिनिधित्व करणारा स्थानिक गट अधिक मजबूत स्थितीत दिसत आहे. .महायुतीला येथे रणनीतीत बदल, युतीचे नवे पर्याय आणि स्थानिक समीकरणांचा अंदाज घेतल्याशिवाय यश मिळविणे कठीण जाणार आहे. आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या हालचाली आणि उमेदवारीच्या घोषणांवर या प्रभागातील अंतिम राजकीय चित्र अवलंबून राहणार आहे..विकासाचे मुद्दे वाढीव वसाहतीत सुविधांचा अभाव काळ्या ओढ्याच्या स्वच्छतेचा प्रश्न रिंगरोडचे काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था कचरा उठावाचे नियोजन.प्रभागाची व्याप्तीन्यु लाईफ फिलोशिप चर्च ते पूर्वेस काळा ओढा ते फॉर्चुन प्लाझा, जयदत्त ॲल्युमिनियम, डीकेटीई हायस्कूल, हॉटेल सिल्वर ओक, पि. बा. पाटील मळा, एस.टी.पी. प्लांट, मदिना मस्जिद, मगदूम पीर दर्गा, सारडा सिलेक्शन, डॉ. राजेश पवार हॉस्पिटल, राज टेक्स्टाईल, जाधव पेट्रोल पंप, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर (गावचावडी), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नारायण टॉकीज, बालाजी पतसंस्था, हनुमान मंदिर, नोबल ब्युटी स्टोअर्स, रिक्रिएशन सेंटर, भारत गॅस एजन्सी, किशोर करिअर ॲकॅडमी, निरामय हॉस्पिटल.. दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याअनुसूचित जाती लोकसंख्या = ८२४अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = २७१एकूण लोकसंख्या = १९३२०पुरुष मतदार = ८६००महिला मतदार = ८६१५एकूण मतदार = १७,२१६.आरक्षण असे...अ - ओबीसी महिलाब - सर्वसाधारण महिलाक - सर्वसाधारणड - सर्वसाधारण.