कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये प्रतिष्ठेची लढत; महायुतीसमोर स्थानिक गटांचे तगडे आव्हान

Mahayuti vs Local Group : प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये पक्षीय लढतीपेक्षा स्थानिक गटांचे वर्चस्व निर्णायक ठरण्याची शक्यता, महायुतीतील अंतर्गत हालचाली आणि उमेदवारी बदलामुळे इच्छुकांमध्ये संभ्रम. विकास प्रश्न, मतदार रचना आणि स्थानिक प्रभावावर अवलंबून राहणार अंतिम निकाल
Mahayuti vs Local Group

Mahayuti vs Local Group

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात एकूणच महायुतीचा बोलबाला असला तरी प्रभाग क्रमांक आठमध्ये मात्र राजकीय चित्र वेगळे आणि अधिक गुंतागुंतीचे दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Political Controversy
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com