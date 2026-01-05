कोल्हापूर

Ichalkaranji Problem : इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न पुन्हा रणधुमाळीत; निवडणुकीत कोणाला तारक, कोणाला मारक?

Water Issue Triggers Political Allegations : महापालिका निवडणुकीच्या पहिल्याच टप्प्यात इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रचारात याच मुद्द्याला सर्वाधिक महत्त्व मिळत आहे.
पंडित कोंडेकरसकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : अनेक निवडणुकीनंतर शहरातील पाणी प्रश्नच पुन्हा एकदा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. या प्रश्नावर आतापासून आरोप - प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शहरवासीयांच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला हा प्रश्न महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणाला तारक आणि कोणाला मारक ठरणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे.

