Ichalkaranji Problem : इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न पुन्हा रणधुमाळीत; निवडणुकीत कोणाला तारक, कोणाला मारक?

इचलकरंजी : अनेक निवडणुकीनंतर शहरातील पाणी प्रश्नच पुन्हा एकदा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. या प्रश्नावर आतापासून आरोप - प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शहरवासीयांच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला हा प्रश्न महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणाला तारक आणि कोणाला मारक ठरणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे..शहराने औद्योगिक क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी अनेक 'मूलभूत प्रश्न' जैसे थे आहेत. यातील रस्त्यांचा प्रश्न अलीकडे गंभीर बनला आहे; पण पुढील काळात निधी उपलब्ध झाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो; पण सर्वाधिक चर्चेत पुन्हा शहराचा पाणी प्रश्न आला आहे. शहरातील नागरिकांसाठी पाणी प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजीच्या पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत ६५ जागांसाठी २३० उमेदवार रिंगणात.हा केवळ दोन-चार प्रभागापुरता मर्यादित नाही; पण शहरातील सर्वच भागांत पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. सध्या महापालिका निवडणुकीचा ज्वर चढत असताना दुसरीकडे नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा करण्याची वेळ आली आहे. या प्रश्नावर तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा उपाययोजना केली जाईल; पण हा प्रश्न कायमचा सुटण्याची तूर्त तरी शक्यता कमी आहे..आता पुन्हा एकदा महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने शहरातील पाणी प्रश्न चर्चेत आला आहे. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यातच हा प्रश्न पेटल्याचे दिसत आहे. विरोधकांकडून या प्रश्नावरून महायुतीसह भाजपची कोंडी करण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित करीत वादाला तोंड फोडले आहे. ichalkaranji .Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार.त्यांनी थेट भाजपवर हल्लाबोल केला. त्यानंतर आमदार राहुल आवाडे यांनी कॉर्नर सभांच्या माध्यमांतून त्यांना प्रत्युतर दिले. अशा या पाणी प्रश्नावरून तापत चाललेल्या वातावरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रॅली झाली. रॅलीची सांगता करताना त्यांनी इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न सोडविला जाईल, असा पुनरुच्चार केला..एकूणच या निवडणुकीत शहरातील पुन्हा पाणी प्रश्नच सुरुवातीच्या टप्प्यापासून प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत या प्रश्नावरून महायुती व शिव-शाहू विकास आघाडीत आरोप - प्रत्यारोप यांचा धुरळा उडण्याची चिन्हे आहेत. .चार वर्षांत प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे प्रचार सभांतून कारभाराबाबत एकमेकांच्या विरोधकांवर टीका करण्यास फारसा वाव दिसत नाही. यामुळे दोन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ आता महापालिकेची निवडणूकही पाण्याचा प्रश्नावरच रंगणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. .कूपनलिकांचा पर्याय चर्चेतयापूर्वी झालेल्या विविध निवडणुकांतील उमेदवारांच्या विजयात व पराभवात इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न कारणीभूत ठरला होता. त्यामुळे पाणी प्रश्नाचे गांभीर्य राजकीय नेतेमंडळींना माहिती आहे. महापालिका निवडणूक या प्रश्नाची तीव्रता कमी करण्यासाठीच कूपनलिका खोदाईचा पर्याय शोधण्यात आला असावा, असे आता हळूहळू समोर येत आहे..उमेदवारांना नागरिकांची विचारणाशहरात सर्वत्र धूमधुडाक्यात प्रचार सुरू आहे. उमेदवार वैयक्तिक गाठीभेटीवर भर देत प्रचार सुरू केला आहे; पण अनेक भागात पाच - सहा दिवस पाणी आले नाही. त्यामुळे नागरिक काही उमेदवारांना पाणी कधी येणार आहे, अशी विचारणा करीत आहेत. त्यामुळे याबाबत उत्तर देताना उमेदवारांची मोठी पंचाईत होत आहे.