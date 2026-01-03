कोल्हापूर

Ichakaranji Election : निवडणुकीचा प्रचार शिगेला, पण नळ कोरडेच; इचलकरंजीत पाण्यासाठी पायपीट

Water Crisis Hits : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंचगंगा योजनेच्या जलवाहिनीला लागलेल्या गळतीमुळे शहरातील पाणीपुरवठा पूर्णतः विस्कळीत झाला आहे.
Residents queue up for water amid disrupted supply during election season.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : शहरात महापालिका निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच दुसरीकडे नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक भागांत सात दिवसानंतरही नळाला पाणी आले नाही.

