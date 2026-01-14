Ichalkaranji Election : इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही, चंद्रकांत पाटीलांचा दावा

इचलकरंजी : इचलकरंजीतील लोकांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्वाही दिली आहे. त्यांनी नियोजन करण्यास सुरुवात केली असून, लवकरच त्याबाबत ते तोडगा निघून पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी संपेल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. .महिलांचा सन्मान करणारे केंद्र आणि राज्यातील भाजपचे सरकार आहे. केंद्र, राज्य आणि महापालिकेत भाजप महायुतीची सत्ता आल्यास निश्चितच महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक पातळीवर अधिक सक्षम बनविण्याच्या विविध योजना राबवल्या जातील. .Ichalkaranji GST : जीएसटी परतावा, पाणी योजना, उद्योगांना चालना; इचलकरंजीसाठी मोठी घोषणा.महापालिकेच्या हद्दीतील केवळ रस्त्यांचा विकास म्हणजे विकास नव्हे. शहरातील प्रत्येक व्यक्तीचा सर्वांगीण विकासाचे धोरण महायुती आम्ही पाहतो आहोत. त्यासाठी कृती आराखडा ही तयार असल्याचा दावा ही त्यांनी केला. .केंद्रात आणि राज्यात आमचे सरकार आल्यानंतर कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले जिल्ह्यातील अंबाबाई विकास मंदिर परिसर विकास आराखडा, विमानतळ विकास, सहा जिल्ह्यांसाठी उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच असे अनेक प्रश्न भाजपने सोडवून प्रत्यक्षात कृती करून दाखवली आहे. .Ichlkaranji Election : अपक्ष-बंडखोरांनी रंगलेला प्रभाग १४ चा रणसंग्राम; इचलकरंजीत काट्याची लढत.महायुती म्हणून सत्ता आल्यानंतर शहरातील रस्ते काँक्रिटचे करणे, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी अंगणवाडीसहीत सर्व शाळांचा विकास करण्यावर भर राहील. एकल महिलांना आधार देणे, वयोवृद्धांसाठी योजना अशा विविध योजना राबवण्यात येतील..इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार आणत आहे. त्यातून तेथील कामगारांची घरे, त्यांना पुरेशा रोजगार मिळण्यासाठीची तरतूद करण्यात येत आहे. महिलांना विविध कौशल्य शिकवणे, महिला बचत गटाच्या वस्तूला बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी मॉल उभारून त्यांना आर्थिक सक्षम करू. ज्या पद्धतीने पुण्यात सुविधा त्या सर्व कोल्हापुरात दिल्या जातील. .महिलांना बिनव्याजी एक लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना लखपती दीदी बनविण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध महिलांच्या योजना लाभ अधिक महिलांना देण्याचे नियोजन करू. स्वयंपाकाचा गॅस भरण्यासाठीचे मोठे युनिट कोल्हापुरातील पुणे-बंगळूर महामार्गाजवळ उभा राहत आहे. .त्यासाठी आवश्यक पूर्तता झाली आहे. त्यातून अनेक ५०० रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. लोकसहभागातूच महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीचे मार्ग शोधावे लागतील. मागील काही काळात शहरात लोकसहभागातून अनेक विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागले, त्यातून उत्पन्नात बचत झाली. सीएसआर फंडाचा वापर करून विकासाचे विविध प्रकल्प निर्माण करून पूर्ण करू शकतो. .टक्केवारीचा ही मोहीम संपवण्यासाठी महापालिकेच्या कारभार जास्तीत जास्त ऑनलाईन करण्यावर भर असेल. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडत असलेल्या व्हिजननुसार सर्व कारभार पारदर्शकच होईल. २०४७ चे व्हीजन भारता २०४७ ला महासत्ता होईल, असे व्हिजन ठेवून केंद्र आणि राज्य सरकार काम करत आहे. .त्याप्रमाणेच इचलकरंजी महापालिकेचा ही विकास करताना २०४७ चे व्हिजन समोर असणार आहे. विकासाच्या या प्रक्रियेत २०३०, २०३५ आणि २०४७, असे तीन टप्पे असणार आहेत. यात इचलकरंजी महापालिकेच्या माध्यमातून या शहराचा ही कायापालट करण्याचे धोरण आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.