Kolhapur Bauxite : अवैध बॉक्साईट उत्खननावर मध्यरात्री छापा; तस्करी उघडकीस राधानगरीत दोन ट्रक जप्त

Illegal Bauxite Mining Raid : वारंवार तक्रारी असूनही दुर्लक्ष; अखेर खनिकर्म विभागाने मध्यरात्री सापळा रचून छापा टाकला, दुर्गमानवाड व पडसाळी परिसरातून बॉक्साईट भरलेले दोन ट्रक ताब्यात; चालकांना चौकशीसाठी पकडले
राशिवडे बुद्रुक : राधानगरी तालुक्यातील दुर्गमानवाड व पडसाळी परिसरामध्ये सुरू असलेल्या अवैध बॉक्साईट उत्खननावर गुरुवारी रात्री छापा टाकण्यात आला. यामध्ये दोन ट्रक पकडण्यात आले.  या परिसरामध्ये चोरटे बॉक्साईट उत्खनन सुरू असल्याबद्दल वारंवार तक्रारी होत होत्या.

