Kolhapur Crime : कोल्हापूर–गगनबावडा रोडवर धडक कारवाई; ३.६६ लाखांची विदेशी दारू जप्त

कळे : विनापरवाना वाहतूक होणारी ३ लाख ६६ हजार ३२५ रुपये किमतीची विदेशी दारू जप्त केली. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने ही कारवाई केली. याप्रकरणी कळे पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला..याप्रकरणी विशाल मदन कणसे (वय ३३, रा. सी वॉर्ड, उमा टॉकीज जवळ, कोल्हापूर) याला ताब्यात घेतले, तर टेम्पोचालक फरारी झाला. बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी ५.१० वाजता कळे पोलिस ठाणे हद्दीतील मरळी (ता. पन्हाळा) गावाजवळील ओढ्याच्या पुलावर, कोल्हापूर-गगनबावडा रोडवर ही कारवाई केली. संशयावरून पांढऱ्या रंगाच्या तीनचाकी टेम्पोची तपासणी केली असता त्यामध्ये विविध ब्रँडची मोठ्या प्रमाणात विदेशी दारू सापडली. कारवाईत विशाल कणसेला ताब्यात घेतले. टेम्पोमालक सम्राट माने (रा. शिवाजी पेठ, कोल्हापूर) हा फरार आहे. दारूसोबतच वाहतुकीसाठी वापरलेला टेम्पोही जप्त केला आहे..याप्रकरणी पो. कॉ. अनिकेत विश्वजित मोरे यांनी फिर्याद दिली आहे. कारवाई सहा. पोलिस निरीक्षक सागर रंगराव वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने यशस्वी केली. पथकात अनिकेत मोरे, रामचंद्र कोळी, अरविंद पाटील, सचिन जाधव, विनायक चौगले यांचा समावेश होता.