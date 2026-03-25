Crime News : ४० हजारांत गर्भपात, २१ हजारांत गर्भलिंग निदान; बेकायदेशीर रॅकेटवर कारवाई

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये चालणाऱ्या गर्भलिंग निदानव गर्भपात केंद्रप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या डॉ. युवराज पाटील (रा. सोनाळी, ता. कागल) व एजंट संभाजी शिंदे (रा. बोरवडे, कागल) याला आज कागल पोलिसांनी अटक केली. डॉ. पाटील गर्भलिंग निदानसाठी २१ हजार रुपये, तर गर्भपात करण्यासाठी ४० हजार रुपये घेत असल्याची माहिती तपासात समोर आली. त्याच्याकडील पोर्टेबल मशीनही जप्त करण्यात आले असून, ते कर्नाटकातून आणल्याची कबुली त्याने दिली आहे..पोलिसांनी एजंटांचे जाळे उघकीस आणण्यासाठी तपास गतिमान केला आहे. यातील संशयितांची संख्या आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी याबाबत दिलेली माहिती अशी ः बिद्री येथील हॉस्पिटलमध्ये गर्भलिंगनिदान केले जात असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांना मिळाली होती. त्यांनी सहायक निरीक्षक क्रांती पाटील यांच्या पथकाला पाठवून कारवाईचे आदेश दिले होते. .Kolhapur Illegal Gender Test : नाव श्रद्धा पण काम अंधश्रद्धा, उमलणाऱ्या कळ्या खोडणारा डॉक्टर; एजंट ताब्यात, सोनोग्राफी मशीन, गोळ्या जप्त.यानुसार सोमवारी सायंकाळी डमी गर्भवतीला पाठवून सापळा रचण्यात आला होता. एजंट संभाजी शिंदे याच्याशी संपर्क करून तिला डॉ. युवराज पाटील याच्याकडे पाठविण्यात आले. चार महिन्यांच्या गर्भवतीची डॉ. पाटील याने गर्भलिंग निदान चाचणी केली. तिच्याकडून २२ हजार रुपये स्वीकारताच पोलिसांनी छापा टाकून दोन्ही संशयितांना पकडले. त्यांच्याकडून पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या, दोन टॅब, पेशंटची नावे लिहिलेले रजिस्टर, तीन मोबाईल, रोख १२ लाख ३० हजार रुपये, मोटार असा मुद्देमाल जप्त केला होता..दरम्यान, संशयित डॉ. पाटील याच्याजवळ मिळालेले पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन कर्नाटकातून आणल्याची माहिती त्याने पोलिसांना दिली आहे. हे मशीन विकणारेही पोलिसांच्या रडारवर असून, त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. गर्भपाताच्या गोळ्या कोणत्या मेडिकलमधून मागविण्यात आल्या आहेत, याचीही माहिती घेतली जात आहे..Kolhapur Crime : अर्धा किलो गांजासह ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त; जुना राजवाडा पोलिसांची धडक कारवाई .संशयिताच्या हॉस्पिटलसह घराची झडतीपोलिसांना हॉस्पिटलमध्ये डॉ. उत्तमकुमार बळवंत सरदेसाई यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र आढळले. तसेच डॉ. पाटील व एजंट शिंदे यांच्या घराचीही झडती रात्री उशिरा घेतली. डॉ. पाटील याची बीएचएमएस पदवी यापूर्वीच्या कारवाईत निलंबित केल्याचेही समोर आले आहे.