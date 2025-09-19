कोल्हापूर

Maharashtra Rain Forecast : हवामान विभाकडून पावसाचा ग्रीन अलर्ट, पण...; आणखी किती दिवस राहणार रिपरिप?

Weather Alert IMD : वैभववाडी, कणकवली, कुडाळ, देवगड तालुक्यांमध्ये जोरदार सरी बरसल्या. वैभववाडी आणि कणकवलीच्या अनेक भागांत तासभर पावसाच्या सरी सुरू होत्या. त्यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीतही काही अंशी वाढ झाली होती.
Maharashtra Rain Forecast

Maharashtra Rain Forecast

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rain Alert By IMD : कोकणात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर कायम असून, आज पहाटेपासून जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात पावसाची रिपरिप सुरू होती. दुपारनंतर अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. पावसामुळे नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
rain
Weather
Monsoon
rain damage crops
Weather Department
rainy session
weather forcast
monsoon rainy season
Monsoon Rain
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Monsoon impact on agriculture
Agricultural benefits of rain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com