Maharashtra Rain Forecast : हवामान विभाकडून पावसाचा ग्रीन अलर्ट, पण...; आणखी किती दिवस राहणार रिपरिप?

Rain Alert By IMD : कोकणात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर कायम असून, आज पहाटेपासून जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात पावसाची रिपरिप सुरू होती. दुपारनंतर अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. पावसामुळे नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. सकाळच्या सत्रात ढगाळ वातावरण आणि दुपारनंतर मुसळधार पाऊस असेच चित्र आहे. बुधवारी (ता. १७) दुपारनंतर जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. वैभववाडी, कणकवली, कुडाळ, देवगड तालुक्यांमध्ये जोरदार सरी बरसल्या. वैभववाडी आणि कणकवलीच्या अनेक भागांत तासभर पावसाच्या सरी सुरू होत्या. त्यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीतही काही अंशी वाढ झाली होती..त्यानंतर रात्रीही पावसाच्या सरी अधूनमधून सुरूच होत्या. आज पहाटेपासून पावसाची रिपरिप सुरू होती. सकाळी अकरानंतर पावसाने विश्रांती घेतली. काही काळ कडक उन्ह पडले होते. मात्र, दुपारी दोनपासून वैभववाडी, कणकवली, कुडाळ तालुक्यांच्या अनेक भागांत विजांच्या गडगडाटांसह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. वैभववाडी तालुक्याला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीतही वाढ झाली आहे..Maharashtra Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुसळधारेसह भरतीचा इशारा; हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट .गेले चार-पाच दिवस जिल्ह्यात सर्वत्र पाऊस झाल्यामुळे भातपिकांवरील संकट टळले आहे. भात, नाचणी पिकांना पावसाची गरज होती. हजारो हेक्टर पीक संकटात येण्याची शक्यता होती; परंतु पाऊस झाल्याने मोठे नुकसान टळले आहे.ग्रीन अलर्ट आजपासूनहवामान विभागाने सिंधुदुर्गाला आज यलो अलर्ट दिला होता. त्यामुळे अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. दरम्यान, उद्या (ता.१९) पासून २२ पर्यंत ग्रीन अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे पावसाचा जोर काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे..