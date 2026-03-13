Maharashtra Sadan Delhi : दिल्ली महाराष्ट्र सदनातील पुतळे बदला; शाहू महाराज, यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यांबाबत इंडिया आघाडीचे आवाहन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र सरकारने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी विसंगत पुतळे बदलावेत, अशी मागणी इंडिया आघाडीतर्फे करण्यात आली. .यासाठी इंडिया आघाडीतर्फे छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळी आज निदर्शने केली. शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दिल्लीतील हे पुतळे बदलण्यात येतील, असे आश्वासन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०२३ मध्ये अधिवेशनात दिले .Solapur News: यशवंतराव चव्हाण जयंतीचा विसर! सुशोभीकरण पूर्णत्वास; साेलापूरातील सात रस्त्यावरील पुतळा झाकलेलाच...होते; परंतु याबाबत काहीच निर्णय न झाल्याने पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. इंडिया आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधीस्थळी आज दुपारी याचा निषेध नोंदवला. ‘बदला, बदला, दिल्लीतील पुतळे बदला’ अशा घोषणा यावेळी दिल्या..ठाकरे सेनेचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी, याआधी पुतळे बदलण्याची घोषणा केली. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या. सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, तरीही या पुतळ्यांबाबत निर्णय झालेला नाही. .Latest Maharashtra News Updates : गुजरातहून माणसं आणून आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे- उद्धव ठाकरे.दसरा चौकातील शाहू महाराजांचा पुतळा आणि जिल्हा परिषदेसमोरील यशवंतराव चव्हाण यांचा पुतळा आणि दिल्लीतील या दोघांही महापुरुषांचे पुतळे पाहिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून झालेली अक्षम्य चूक लक्षात येते. .सत्तारूढांनी जाणीवपूर्वक या मागणीकडे दुर्लक्षकेले तर असतील तर कोल्हापुरातून जनआंदोलन उभा करू आणि लोकवर्गणीतून दिल्लीतील हे पुतळे बदलण्याचा इशारा दिला. .यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, आर. के. पोवार, शिवसेना ठाकरे सेनेचे उपनेते संजय पवार, रियाज कादरी, विशाल देवकुळे, सुभाष देसाई, रवी जाधव, भरत रसाळे, दिलीप पोवार, राजू जाधव, राजेश वरक, शंकररराव काठाडे, शुभम शिरहट्टी, अनिल लवेकर, गोविंद वाघमारे, वासिम मोमीन, अशोक पोवार, अनिल घाटगे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.