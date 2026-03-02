Iran War : कंटनेर अडकले, सुकामेव्याचे दर वाढले; इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम; पेट्रोल-डिझेल, सोने-चांदीच्या दरवाढीची धास्ती

कोल्हापूर : युद्धामुळे इराण पोर्ट बंद झाल्याने तेथून भारतात आयात होणाऱ्या सुकामेवा, मसाल्याचे कंटनेर अडकले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांत कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत पिस्ता, खजूर असा सुकामेवा, शहाजिरे या सारख्या मसाल्यांच्या प्रतिकिलो दरात दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल, सोने-चांदीच्या दरवाढीची ग्राहकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे..इराण येथून पिस्ता, खजूर, तर अफगाणिस्तानमधून काळा मनुका, अंजीर, बेदाणा, जर्दाळू, शाहजिरे, आदींची आयात भारतासह कोल्हापुरात होते. पूर्वी अफगाणिस्तानमधील सुकामेवा पाकिस्तानमधून भारतात येत होता. .मात्र, पाकिस्तानची सीमा भारताने बंद केल्याने अफगाणिस्तान येथील सुकामेवा हा इराण पोर्टच्या माध्यमातून भारतामध्ये आणला जात होता. आता इराण आणि अमेरिका-इस्त्राईल यांच्यामध्ये युद्ध सुरू झाल्याने इराण पोर्ट बंद झाले आहे. .त्यामुळे तेथून येणाऱ्या सुकामेवा, मसाल्याचे कंटनेर अडकून पडले आहेत. त्यासह पुढील खरेदीची नोंदणीदेखील ठप्प झाली आहे. या तणावाच्या स्थितीतच गेल्या दोन दिवसांत सुकामेवा, मसाल्यांचे दर वाढले आहेत. .युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदीच्या दरात वेगाने वाढ झाली. कोल्हापूर सराफ बाजारात सोमवारी सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख ६४ हजार ७०० रुपये, तर चांदीचा प्रतिकिलोचा दर दोन लाख ८६ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे..पेट्रोल-डिझेलचे दर सध्या स्थिर आहेत. मात्र, युद्धाचा कालावधी वाढल्यास पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीबरोबर धान्य, वाहतूक भाडे आदींच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .तर सुकामेव्याची कमतरता जाणवणार‘इराण पोर्ट बंद झाल्याने सध्या अफगाणिस्तान, इराणमधून येणारा सुकामेवा, मसाल्याची आयात थांबली आहे. आयात थांबल्याने टंचाई निर्माण होणार आहे. या परिस्थितीमुळे गेल्या दोन दिवसांत दहा ते पंधरा टक्क्यांनी सुकामेव्याचे दर वाढले आहेत. युद्ध लवकर थांबले नाही, तर सुकामेव्याची कमतरता जाणवणार असून, दर आणखी वाढण्याची शक्यता सुकामेव्याचे व्यापारी चिंतन शाह यांनी व्यक्त केली..सध्या पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा, दर स्थिर‘सध्या कोल्हापुरात पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, दरदेखील स्थिर आहेत. लगेच काही दर वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र, इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा कालावधी वाढल्यास आपली चिंता निश्चितपणे वाढणार आहे. त्याबाबतचे चित्र येत्या दोन दिवसांत अधिक स्पष्ट होईल’, असे पेट्रोल-डिझेलचे विक्रेते गजकुमार माणगावे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.