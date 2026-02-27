कोल्हापूर

Kolhapur Jaltirth : हजारो हात राबले, २६ टन कचऱ्याचा उठाव; ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’, शहरवासीय, सामाजिक संस्थांसह महापालिकेचे ४५० कर्मचारी सहभागी

Cleanliness Drive : कोल्हापूरकरांनी पुन्हा एकदा सामूहिक शक्तीचे दर्शन घडवले. ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’ स्वच्छता मोहिमेत हजारो हात दोन तास अविरत राबले आणि तब्बल २६ टन कचऱ्याचा उठाव करण्यात यश आले.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’ मोहिमेत विविध जलस्त्रोतांमधील, तसेच परिसरातील स्वच्छतेसाठी आज सकाळी दोन तास राबलेल्या हजारो हातांच्या माध्यमातून तब्बल २६ टन कचऱ्याचा उठाव झाला.

