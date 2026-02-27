Kolhapur Jaltirth : हजारो हात राबले, २६ टन कचऱ्याचा उठाव; ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’, शहरवासीय, सामाजिक संस्थांसह महापालिकेचे ४५० कर्मचारी सहभागी

कोल्हापूर : ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’ मोहिमेत विविध जलस्त्रोतांमधील, तसेच परिसरातील स्वच्छतेसाठी आज सकाळी दोन तास राबलेल्या हजारो हातांच्या माध्यमातून तब्बल २६ टन कचऱ्याचा उठाव झाला. .विविध सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, शहरवासीयांबरोबर महापालिकेचे ४५० कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्याचबरोबर जलस्त्रोतांतील गाळ काढण्यासाठी जेसीबी, बोटींसह जमा केलेल्या कचऱ्याचा उठाव करण्यासाठी टिपर, ट्रॅक्टर, डंपरसारखी यंत्रणाही महत्त्वाची ठरली..Kolhapur muncipal : कोल्हापूर महापालिकेत १७४१ पदे रिक्त; अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे ५६ अतिरिक्त कार्यभार.‘सकाळ’, कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, महापालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबवलेल्या या मोहिमेत मोठ्या संख्येने शहरवासीय जमले. तसेच स्वच्छतेसाठी जिल्ह्याच्या विविध भागांत काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. .या साऱ्यांबरोबरच महापालिकेच्या यंत्रणेने केलेले कामही महत्त्वाचे ठरले. बारा विविध ठिकाणी महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाचे ४०० कर्मचारी कार्यरत होते. त्यात आरोग्य निरीक्षक, मुकादम, सफाई कर्मचारी, टिपरचालक यांचा समावेश होता. .Kolhapur bribe : हजाराच्या लाचेसाठी हक्काची नोकरी धोक्यात ; वर्षात सरासरी तीस जण जाळ्यात, वर्ग तीनचे कर्मचारी अधिक लाचखोर.तसेच उद्यान विभागाचे ५० कर्मचारीही कार्यरत होते. तिथे स्वच्छता करत असताना पाण्यातून, तसेच परिसरातून काढलेला कचरा एकत्रित केलेला कचरा टिपर, ट्रॅक्टर, डंपरमध्ये जमा करण्याचे काम केले जात होते. .अनेक ठिकाणचा कचरा विविध साधनांनी काढण्यास मदत करत होते. बेलबागेतील गंजीवली खणीमधील जलपर्णी अग्निशमन दलाच्या बोटीद्वारे काढली. अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त परितोष कंकाळ, सहायक आयुक्त कृष्णा पाटील, मुख्य आरोग्य निरीक्षक जयवंत पोवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सर्व यंत्रणा कार्यरत होती..त्याचबरोबर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे ४० आपदा मित्र तसेच दोन बोटी पंचगंगा नदीतील तसेच घाटावरील स्वच्छतेसाठी कार्यरत होते. त्यांच्याकडून घाटाच्या परिसरात साचलेला कचरा बाहेर काढून नदी स्वच्छ करण्यात आली. दरम्यान, गंजीवली खण, मुळे विहीर, रुईकर कॉलनी विहीर, नेहरू बालोद्यान, राजारामपुरी चौक विहीर येथूनही जवळपास दोन टनाच्या आसपास कचरा जमा झाला. .कर्मचारी स्वच्छता विभाग .......... ४०० उद्यान विभाग .............. ५० वाहने टिपर ....................... १० ट्रॅक्टर ........................ ७ जेसीबी ....................... ४ डंपर .......................... २ बोट ........................... १ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आपदा मित्र ................. ४० बोटी ......................... २ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.