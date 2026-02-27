कोल्हापूर

Kolhapur Gadge Maharaj : संत गाडगे महाराजांच्या जयंतीनिमित्त कोल्हापुरात जलतीर्थ स्वच्छतेचा महायज्ञ; हजारो हातांनी घडवला परिवर्तनाचा इतिहास!

150th birth anniversary : संत Gadge Maharaj यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त कोल्हापुरात जलतीर्थ स्वच्छता मोहीम; हजारो नागरिक, संस्था व प्रशासनाचा उत्स्फूर्त सहभाग.
कोल्हापूर : संत गाडगे महाराज यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त सकाळ माध्यम समूहाच्या पुढाकाराने व कोल्हापूर अर्थ वारियर्स, महापालिका व जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन यांच्या सहकार्याने आज कोल्हापुरात राबवलेल्या जलतीर्थांच्या स्वच्छता मोहिमेत हजारो हात एकवटले. आबालवृद्धांच्या सहभागातून शहरातील बारा ठिकाणी ही मोहीम राबवण्यात आली.

