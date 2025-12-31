कोल्हापूर

Kolhapur Election : शेवटच्या टप्प्यात मैदानात उतरलेल्या ‘जनसुराज्य’कडून २९ उमेदवारांची घोषणा; राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Janasurajya Party Announcement : प्रमुख पक्षांतील उमेदवारी गोंधळाचा फायदा; जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडे इच्छुकांची गर्दी, मुलाखतीनंतर उमेदवारांना एबी फॉर्म; शेवटच्या टप्प्यात राजकीय हालचालींना वेग.
कोल्हापूर : शेवटच्या टप्प्यात रिंगणात उतरलेल्या जनसुराज्यशक्ती पक्षाकडून शेवटच्या दोन दिवसांत अनेक इच्छुकांनी उमेदवारी घेतली. आज २९ उमेदवारांची यादी पक्षाने प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये माजी महापौर उदय साळोखे यांच्या पत्नी तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण यांच्या मुलाचा समावेश आहे.

