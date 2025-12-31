Kolhapur Election : शेवटच्या टप्प्यात मैदानात उतरलेल्या ‘जनसुराज्य’कडून २९ उमेदवारांची घोषणा; राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

कोल्हापूर : शेवटच्या टप्प्यात रिंगणात उतरलेल्या जनसुराज्यशक्ती पक्षाकडून शेवटच्या दोन दिवसांत अनेक इच्छुकांनी उमेदवारी घेतली. आज २९ उमेदवारांची यादी पक्षाने प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये माजी महापौर उदय साळोखे यांच्या पत्नी तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण यांच्या मुलाचा समावेश आहे..काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाकडे तसेच महायुतीच्या मित्रपक्षांत इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने अनेकजणांना उमेदवारी मिळणार नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच अनेकांनी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली होती. जनसुराज्य शक्ती पक्षाने या टप्प्यात मुलाखती घेतल्या. त्यावेळी मिळालेला प्रतिसाद पाहता, उमेदवारांची वानवा नाही, हे दिसून आले होते. .Kolhapur Election : उमेदवारी न मिळाल्याने सर्वच पक्षांत बंडखोरी उफाळली; कोल्हापूरची निवडणूक अधिकच रंगणार.त्याप्रमाणे पक्षांच्या उमेदवारी यादी जाहीर होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अनेकजण अस्वस्थ झाले. अनेक इच्छुकांनी जनसुराज्य पक्षाशी संपर्क करत उमेदवारीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे सोमवारपासून या पक्षाच्या गोटात अनेक इच्छुक दाखल झाले. .त्यांची आमदार विनय कोरे यांच्याशी चर्चा होऊन एबी फॉर्मही दिले जाऊ लागले. आज तर त्या संख्येत आणखी वाढ झाली. गेल्या दोन दिवसांत २९ उमेदवार जाहीर केले आहेत. .Kolhapur Election : प्रभाग बदला, आरक्षण स्वीकारा! निवडणुकीत पक्षांचे नवे फॉर्म्युले अमलात,जागा वाटपाच्या शेवटच्या टप्प्यात राजकीय डावपेच.त्यात माजी महापौर, नगरसेवक तसेच भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार पक्ष, कॉंग्रेस, शिवसेना शिंदे गटातील इच्छुकांच्या नावाचा समावेश आहे. अनेक इच्छुकांना जागेअभावी निवडणूक लढवण्याची संधी हुकणार होती, ती संधी यातून मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.