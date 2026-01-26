Gadhinglaj Election : ‘भाजप-जनता दलाचा समाजवाद एकच’; गडहिंग्लजमध्ये स्वाती कोरी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल

गडहिंग्लज : ‘देशात डावा आणि उजवा असे दोन विचार आहेत. समाजवादी म्हणजे डाव्या विचारसरणीचे. श्रीमंतांशी संघर्ष करून गरिबांना न्याय मिळवून देणे म्हणजे समाजवाद. जनता दलाने जपलेला हा समाजवाद एक तपापासून भाजप गरीब कल्याण उपक्रमाद्वारे जपत आहे. .त्यामुळे समाजवादी विचाराशी प्रतारणा केल्याचा न्यूनगंड जनता दलाचे नेते व कार्यकर्त्यांनी मनात बाळगू नये. कारण जनता दल व भाजपचा हेतू गरिबी कमी करण्याचाच असल्याने दोघांचीही विचारसरणी एकच आहे’, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले..Narayan Rane : 'कुणी कितीही प्रयत्न केला, तरी राणेंना संपवणं सोपं नाही, सर्वांना पुरून उरतात'; नारायण राणेंचा कोणाला इशारा?. जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांनी आज कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या स्वागतावेळी ते बोलत होते. सूर्या सांस्कृतिक भवनमध्ये हा कार्यक्रम झाला. खासदार धनंजय महाडिक, आमदार शिवाजी पाटील, माजी मंत्री भरमू पाटील, प्रदेश भाजपाचे सदस्य महेश जाधव, राहुल चिकोडे, जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, अप्पी पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती..मंत्री पाटील म्हणाले, दिवंगत श्रीपतराव शिंदे आयुष्यभर समाजवादी विचाराने प्रेरित राहिले. त्यांचा हेतूही गरिबांना न्याय देण्याचाच होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने गरीब कल्याण संकल्पनेतून आतापर्यंत २४ कोटी गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्यावर आणले. .Ajit Pawar : चाळीस हजार कोटींची कामे दाखवा; अजित पवार यांचे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आव्हान.गरीब कसा सुखी, सुरक्षित होईल हाच विचार मोदींनी जपला. यापेक्षा वेगळा समाजवाद, एकात्म मानवतावाद काय असू शकतो. भाजप केवळ समाजवाद सांगत नाही तर तो प्रत्यक्ष कृतीतून जगत आहे. किंबहुना जनता दलापेक्षाही अधिक मजबुतीने आम्ही समाजवाद जपतोय.’.खासदार महाडिक म्हणाले, ‘श्रीपतराव शिंदे यांच्या निधनानंतर स्वाती कोरींनी हा पक्ष जिवंत ठेवण्याचे काम केले. सध्या बदलत्या राजकीय स्थित्यंतरात पक्ष टिकविणे व कार्यकर्त्यांना न्याय देणे सोपे नव्हते. हा निर्णय स्वातीताईंसाठी कठीणच होता. ताईंना आम्ही त्यांच्या वडिलांची उणीव भासू देणार नाही. त्यांना उभारी देण्यासाठी हिमालयाप्रमाणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहू.’.आमदार शिवाजी पाटील यांचेही भाषण झाले. यावेळी मंत्री पाटील यांच्या हस्ते कोरी यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे भाजपमध्ये स्वागत केले. नाथाजी पाटील यांनी स्वागत केले. मंडल अध्यक्ष प्रीतम कापसे यांनी आभार मानले. यावेळी भाजप व जनता दलाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..आम्हाला संपविण्याचा घाटकोरी म्हणाल्या, ‘श्रीपतराव शिंदे यांच्या निधनानंतर पक्षासह आम्ही कार्यकर्ते पोरके झालो. कोणाचाच आधार नव्हता. पक्षाने अनेकांना मदत केली; परंतु वापरा व फेकून द्या, असाच पक्षाचा वापर झाला. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तर माझ्यासह पक्ष संपविण्याचाच घाट घातला होता. कार्यकर्त्यांना त्रास सुरू झाला. दडपशाही सुरू झाली..तरीही आम्ही संघर्ष केला; परंतु या शक्तीसमोर संघर्ष करताना मार्ग बदलावा लागला. माझ्यासह कार्यकर्तेही संपणार, दडपशाहीने कार्यकर्त्यांच्या संस्था काढून घेणार या भीतीपोटी आणि गरीब, कष्टकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी २१ वर्षांच्या तरुणापासून ८२ वर्षांचे कार्यकर्ते मोठ्या विश्वासाने भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहोत. .जनता दलावर जशी आमची निष्ठा होती, त्याच निष्ठेने आम्ही भाजपमध्ये काम करू. आमच्या हृदयाच्या एका कोपऱ्यात जनता दल ठेवून आम्ही भाजपमध्ये आलो आहोत. आम्हाला पक्षाचा आधार आणि सन्मान मिळावा.’....तर सतेज पाटील आमदार नसते‘मागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून सतेज पाटील बिनविरोध आमदार झाले. त्यावेळी गडहिंग्लजच्या जनता दलाने त्यांना पाठिंबा दिला. तेव्हा स्वातीताईंनी भाजपचा विचार केला असता तर आता सतेज पाटील आमदार म्हणून राहिले नसते. .उशिरा का होईना, गडहिंग्लजच्या स्वातीताई भाजपमध्ये आल्या. आता वडगावच्या ताईंचे जरा बघा’, अशी सूचनाही मंत्री पाटील यांनी व्यासपीठावरील भाजप पदाधिकाऱ्यांना उद्देशून केली..शिवाभाऊंची मीही मदत घेतोव्यासपीठावरील आमदार शिवाजी पाटील यांचे भाषणात नाव घेताना मंत्री पाटील म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांकडे कोणाचे काम असेल तर शिवाभाऊंना भेटा. तुम्हाला थेट प्रवेश मिळेल. मलाही मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे असल्यास मी सुद्धा कधीतरी शिवाभाऊंची मदत घेतो. सर्वच नेत्यांना जवळचे व आवडणारी काही व्यक्तिमत्त्वे असतात. त्यात शिवाभाऊंचा समावेश आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.