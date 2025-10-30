Jayant Patil : सहकारी संस्थांचे महत्त्व कमी करण्याचे काम सुरू, जयंत पाटलांची सरकारवर टीका

Jayant Patil Slams Government : ‘‘आधी सहकारी संस्थांना मोठे महत्त्व होते. मात्र आज जाणूनबुजून खासगीकरण वाढवून सहकारी संस्थांचे महत्त्व कमी करण्याचे काम सुरू आहे. सहकार म्हणजे केवळ आर्थिक व्यवहार नव्हे, तर समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची चळवळ आहे. ही चळवळ संपवण्याचे प्रयत्न काही ठिकाणी होत असून, त्याला तोंड देण्यासाठी युवा पिढीने पुढे यावे,’’ असे प्रतिपादन आमदार जयंत पाटील यांनी केले. आष्टा येथील चंद्रप्रभनाथ विकास सोसायटीच्या शताब्दी महोत्सव कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार पाटील बोलत होते. या वेळी सोसायटीच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन आणि सभासदांना भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आले..जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘आष्टा नगरी ही सहकार पंढरी म्हणून ओळखली जाते. या नगरीच्या रक्तातच सहकाराचे संस्कार आहेत. काही कुटुंबांतील चौथी पिढी आजही सहकाराचा वारसा सक्षमपणे जपत आहे. चंद्रप्रभनाथ सोसायटीने गेल्या शंभर वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, शेतीविकासासाठी आणि ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केलेले कार्य अत्यंत प्रेरणादायी आहे. संस्थेने शेतकऱ्यांच्या विश्वासावर उभे राहून समाजातील आर्थिक समतेचे ध्येय साध्य केले आहे. हा आदर्श युवा पिढीने घ्यावा आणि सहकार क्षेत्रात उत्साहाने उतरावे.’’.ते म्हणाले, ‘‘आज समाजाची बाजू मांडणाऱ्या लोकांच्या पाठीमागे उभे राहणाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. सहकारी संस्थांचे महत्त्व कमी करून सहकार संपवण्याचे काम जाणूनबुजून चालले आहे. समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून हेतुपुरस्सर माहिती, अफवा आणि चुकीच्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. त्यामुळे युवा पिढी सहकार आणि राजकारणापासून दूर जात आहे. या प्रवृत्तीला आळा घालून सहकाराची परंपरा पुन्हा बळकट करावी लागेल.’’.Kolhapur Parikh Pool : अखेर कोल्हापुरातील परीख पुलाच्या रस्त्याचे काम सुरू, एका बाजूची वाहतूक बंद; असे असतील पर्यायी मार्ग.‘‘सहकार क्षेत्राने महाराष्ट्राला नवी दिशा दिली आहे. दूध, साखर, बँका, सूत गिरण्या, शिक्षण संस्था या सगळ्यांची पायाभरणी सहकारातूनच झाली. सहकारी संस्थांमुळे सामान्य माणसाला बळ मिळाले. त्यामुळे सहकाराचे महत्त्व वाढवण्याचे, संस्थांवर विश्वास ठेवण्याचे आणि युवा पिढीला या क्षेत्रात जोडण्याचे काम प्रत्येकाने करावे,’’ असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले.खासदार विशाल पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक वैभव शिंदे, सौरभ शेट्टी, अजय पाटील-यड्रावकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी सहकार क्षेत्राच्या ऐतिहासिक योगदानाचा आढावा घेत संस्थेच्या शताब्दीपूर्तीनिमित्त शुभेच्छा दिल्या..अध्यक्ष योगेश वग्याणी यांनी स्वागत केले. नूतन हालुंडे यांनी प्रास्ताविक केले. शांतिकुमार चौगुले यांनी आभार मानले. या वेळी जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वग्याणी, आष्टा पीपल्स बँकेचे अध्यक्ष बबन थोटे, उपाध्यक्ष विराज शिंदे, रघुनाथ जाधव, प्रकाश रुकडे, झुंझारराव पाटील, उषादेवी आवटी, अनंत कासार, भालचंद्र मालगावे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाला राजकीय, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती. संस्थेच्या शताब्दी महोत्सवामुळे आष्टा नगरीत उत्सवाचे वातावरण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.