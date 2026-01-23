Jayasingpur Municipal : लोकप्रतिनिधी परतले, लोकशाही फुलली; पालिकेतील बदलते चित्र, नगरसेवक-नागरिक थेट संवाद

जयसिंगपूर : पालिकेवर चार वर्षांपासून 'प्रशासक राज' होते. निवडणुकीनंतर पालिकेत नगरसेवकांबरोबर नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे. नगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर यांच्या अधिकाधिक उपस्थितीने लोकशासन गतिमान झाले आहे. यातून नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होत आहे..नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या निवडीमुळे नागरिकांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी नगरसेवकांचा पाठपुरावा सुरू झाला आहे. यातही पाणीपुरवठा आणि आरोग्य विभागात नागरिकांची अधिक कामे असल्याचे दिसत आहे. नऊ वर्षांनंतर पालिकेची सर्वत्रिक निवडणूक झाली. महिनाभरापूर्वी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडून आले..Jaysingpur Election : अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर, जयसिंगपूर पालिकेचा कारभार मात्र रामभरोसे.सुरुवातीला काही दिवस नगरसेवक हार-तुऱ्यांत व्यस्त होते. सध्या पालिकेत नगरसेवकांबरोबर नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे. चार वर्षांपासून पालिकेत लोकप्रतिनिधींचा वावर कमी होता. सहाजिकच नागरिकांचे प्रश्न सुटण्यास मर्यादा येत होत्या..जे इच्छुक उमेदवार होते, त्यांच्याकडे नागरिक समस्यांची गाऱ्हाणी घेऊन जात असूनही पालिकेत या समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रसंगी पदरी निराशा येत असल्याने इच्छुक नगरसेवक हाताश बनले होते..Malegaon Municipal Election : मालेगावचे 'नवे कारभारी' अन अपेक्षांचे ओझे; ८४ नगरसेवकांसमोर समस्यांचे डोंगर!.पालिकेच्या निवडणुकीनंतर नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी कामाला सुरुवात केली आहे. शहरातील वर्दळीचा असणाऱ्या लक्ष्मी रोडच्या रस्ता कामाच्या शुभारंभाने नगराध्यक्षांनी पदभार स्वीकारला होता. सध्या नागरिक आपल्या समस्या घेऊन नगरसेवकांपर्यंत पोहोचत आहेत..तर या समस्या मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांच्या पालिका कार्यालयात फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिरानजीक असणाऱ्या यात्री निवासमध्ये सध्या पालिकेचे कामकाज सुरू आहे. या ठिकाणी नगरसेवकांची वर्दळ सुरू आहे..प्रशासन-लोकप्रतिनिधींचा समन्वयप्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागत आहेत. नगरसेवक पालिकेच्या प्रशासकीय कार्यालयात पाठपुरावा करून प्रश्न मार्गी लावत असल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.