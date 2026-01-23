कोल्हापूर

Jayasingpur Municipal : लोकप्रतिनिधी परतले, लोकशाही फुलली; पालिकेतील बदलते चित्र, नगरसेवक-नागरिक थेट संवाद

Mayor Citizen Issues : चार वर्षांच्या प्रशासक राजानंतर जयसिंगपूर पालिकेत पुन्हा लोकशाहीचा श्वास जाणवू लागला आहे. नगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर यांच्या सक्रिय उपस्थितीमुळे पालिकेचे कामकाज गतिमान झाले.
Jayasingpur Municipal Council officials and citizens interacting at the civic office after the election of the mayor and councillors.

सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : पालिकेवर चार वर्षांपासून 'प्रशासक राज' होते. निवडणुकीनंतर पालिकेत नगरसेवकांबरोबर नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे. नगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर यांच्या अधिकाधिक उपस्थितीने लोकशासन गतिमान झाले आहे. यातून नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होत आहे.

