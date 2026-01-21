Jaysingpur Garbage : भिंतीवर स्वच्छतेचा संदेश अन् खाली कचऱ्याचे साम्राज्य; पालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड

जयसिंगपूर : भिंतीवर स्वच्छतेचे संदेश आणि त्याखालीच कचऱ्याचे ढीग असे चित्र शहरातील महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मार्केटजवळ पाहायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी बांधलेल्या फुटपाथवरच कचऱ्याचे ढीग पडल्याने पालिकेचा लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेल्याचे यावरून स्पष्ट दिसते..शहरातील मध्यवस्ती असणारे महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मार्केट सध्या विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. भाजी मार्केटमध्ये अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी सातत्याने होत असूनही पालिका प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यापारी आणि ग्राहकांमधून व्यक्त केली जात आहे. .Raigad News : अंबा नदी पुलाजवळ उघड्यावर घातक वैद्यकीय कचरा; सुया टोचून अनेक जखमी; नागरिकांमध्ये संताप!.कचऱ्याचे साम्राज्य, निकृष्ट रस्ता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, विजेअभावी रात्रीचा अंधार अशा विविध समस्या अनेक वर्षांपासून येथे पाहायला मिळत आहेत. पालिकेने लक्ष्मीनारायण मालू हायस्कूलच्या संरक्षक भिंतीलगत विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी लाखो रुपये खर्च करून फुटपाथ बांधला आहे. प्रत्यक्षात फुटपाथचा वापर होत नाही. .फुटपाथलगत असणारा रस्ताही अनेक वर्षांपासून करण्यात आला नाही. जवळच हॉस्पिटल असल्याने याचा रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना त्रास होत आहे. फुटपाथलगतच संरक्षक भिंतीवर पालिकेने नागरिकांना स्वच्छतेचे महत्त्व सांगणारे संदेश दिले आहेत. .Pune Nashik Highway : पुणे-नाशिक महामार्गावर आळेफाट्याजवळ कचऱ्याचा विळखा; स्थानिक त्रस्त; आरोग्याच्या समस्यांचा धोका!.याच संदेशाच्या खाली कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळत आहेत. पालिकेच्या आरोग्य विभागाने याठिकाणी कचरा टाकण्यात येऊ नये यासाठी संबंधितांना ताकीद देण्याची गरज असतानाही आरोग्य विभागाचे कर्मचारी इकडे पाहायला तयार नाहीत. यामुळे परिसरातील हा कचरा भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहक, व्यापारी आणि नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे..फुटपाथ की कचरा कोंडाळी?महात्मा फुले भाजीपाला मार्केटलगत असणाऱ्या फुटपाथवर सध्या कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे फुटपाथ नागरिक, विद्यार्थ्यांसाठी आहे की कचरा टाकण्यासाठी हा प्रश्न पडला आहे. शिवाय फुटपाथवर वाहने पार्किंग केली जात असल्याने हा फुटपाथ सध्या नागरिकांसाठी निरुपयोगी ठरला आहे..संबंधितांना ताकीद देण्याची गरजलक्ष्मीनारायण मालू हायस्कूलच्या संरक्षक भिंतीलगत बाहेरील बाजूस मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने येथे स्वच्छता करून संबंधितांना ताकीद देण्याची गरज पालकांतून व्यक्त केली जात आहे..महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मार्केट लगत असणाऱ्या फुटपाथवर कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून या ठिकाणी कचरा उचलला जात नाही. परिणामी, व्यापारी, ग्राहकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. पालिका प्रशासनाने तातडीने कचरा उचलण्याबरोबरच मार्केटमध्ये सुविधा निर्माण करून देण्याची गरज आहे.- शुभम पलसे, भाजीपाला विक्रेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.