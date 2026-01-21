कोल्हापूर

Jaysingpur Garbage : भिंतीवर स्वच्छतेचा संदेश अन् खाली कचऱ्याचे साम्राज्य; पालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड

Cleanliness Message vs Garbag : विद्यार्थी व नागरिकांसाठी बांधलेला लाखोंचा फुटपाथ कचरा टाकण्यासाठी वापरला जात असल्याने आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षावर संताप व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : भिंतीवर स्वच्छतेचे संदेश आणि त्याखालीच कचऱ्याचे ढीग असे चित्र शहरातील महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मार्केटजवळ पाहायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी बांधलेल्या फुटपाथवरच कचऱ्याचे ढीग पडल्याने पालिकेचा लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेल्याचे यावरून स्पष्ट दिसते.

