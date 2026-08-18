कोल्हापूर

Jaysingpur Liquor Seizure: जयसिंगपूरला १ कोटी ९५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Police Seize Goods Worth ₹1.95 Crore in Jaysingpur: जयसिंगपूर पोलिसांनी सांगली बायपास रोडवर कारवाई करत गोवा बनावटीच्या अवैध दारूसह ट्रक आणि मोबाईल असा एकूण १ कोटी ९५ लाख ७८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
Jaysingpur Liquor Seizure

Jaysingpur Liquor Seizure

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जयसिंगपूर: सांगली बायपास रोडवर छापा टाकून पोलिसांनी १ कोटी ९५ लाख ७८ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची अवैध दारू, एका ट्रकचा समावेश आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मुसफान उर्फ जावेद खान (रा. हरियाणा) याला अटक केली.

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