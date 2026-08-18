Jaysingpur Liquor Seizure: जयसिंगपूरला १ कोटी ९५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

जयसिंगपूर: सांगली बायपास रोडवर छापा टाकून पोलिसांनी १ कोटी ९५ लाख ७८ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची अवैध दारू, एका ट्रकचा समावेश आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मुसफान उर्फ जावेद खान (रा. हरियाणा) याला अटक केली. .जिल्हा पोलिसप्रमुख नीलोत्पल यांच्या आदेशानुसार आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी अवैध व्यवसायांविरोधात मोहीम उघडली आहे. अनैतिक मानवी व्यापार व वाहतूक विरोधी कक्षाचे प्रमुख साहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल अतिग्रे यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत खात्रीशीर माहिती मिळाली होती की, गोवा राज्यातून कर्नाटकमार्गे कोल्हापूरच्या दिशेने एका ट्रकमधून गोवा बनावटीच्या दारूची बेकायदेशीर वाहतूक केली जात आहे..Shiv Sena: ‘शिवसेना’ कुणाची? सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीआधी शिंदेंचा मोठा दावा; नेत्यांना दिल्या खास सूचना, राजकारणात खळबळ!.या माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी तातडीने साहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ व अनैतिक मानवी व्यापार कक्षाच्या पथकाला कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार पथकाने रविवारी (ता. १६) रात्री जयसिंगपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कोल्हापूर-सांगली बायपास रोडवर सापळा रचला. संशयास्पद ट्रक पोलिसांनी थांबविला. ट्रकचालकाला नाव विचारले असता त्याने आपले नाव मुसफान उर्फ जावेद खान (रा. हरियाणा) असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, आरोपीला ताब्यात घेतले आहे..Surat Hotel Death : मैत्रिणीसोबत हॉटेलमध्ये आला अन् रूम बुक करताना रिसेप्शन काउंटरजवळच कोसळला; तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, VIDEO VIRAL.झडतीत आढळले असे साहित्यपोलिसांनी ट्रकची झडती घेतली असता त्यात गोवा बनावटीची दारू १८० मिली क्षमतेच्या गोवा बनावटीच्या विदेशी दारूचे एकूण १,८३० बॉक्स. प्रत्येक बॉक्समध्ये ४८ नग, एकूण ८७,८४० बाटल्या (किंमत १ कोटी ७५ लाख ६८ हजार रुपये), ट्रक (किंमत सुमारे २० लाख रुपये), आरोपीकडील एक मोबाईल १० हजार रुपये असे एकूण एक कोटी ९५ लाख ७८ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.