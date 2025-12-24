Jaysingpur Muncipal : जयसिंगपूर पालिकेत सत्तास्थापना ठोस, पण स्वीकृत नगरसेवकांवर निष्ठावंत की नवखे? चर्चेचे गुऱ्हाळ कायम

जयसिंगपूर : येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीची उत्कंठा संपल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडीसाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. दरम्यान, शासन नियुक्त दोन स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडीबाबत केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असून, अद्याप याबाबत कसलाही स्पष्ट लेखी शासन आदेश नसल्याने संभ्रम वाढला आहे..जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू विकास आघाडीला मतदारांनी एकतर्फी कौल दिला आहे. संजय पाटील-यड्रावकर यांना दुसऱ्यांदा नगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली..Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह.थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीत आजवर यड्रावकरांच्या कुटुंबातील कुणालाही संधी मिळाली नाही, असा आरोप विरोधकांनी प्रचाराच्या काळात केला होता, मात्र प्रतिस्पर्धी उमेदवार सुदर्शन कदम यांच्यात व तब्बल अकरा हजारांवर फरकाच्या मतांनी मात करत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. २६ जागांपैकी शाहू आघाडीने नगराध्यक्षांसह वीस जागांवर विजय मिळवत पालिकेवर एकतर्फी सत्ता काबीज केली आहे..आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकरांची पालिकेवर सत्ता आहे. ते राज्यात सत्तेतील आमदार असल्याने भविष्यात शहराच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी अपेक्षा नागरिकांनी निकालाच्या माध्यमातून दिली आहे..Palus Muncipal Election : “पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप-राष्ट्रवादी महायुतीची तिरंगी झुंज; प्रतिष्ठा व अस्तित्वाची निर्णायक निवडणूक”.गतवेळी डॉ. नीता माने नगराध्यक्ष असताना बहुमत मात्र शाहू आघाडीचे असल्याने पाच वर्ष विकासकामांपेक्षा इर्ष्येचे आणि टोकाचे राजकारण नागरिकांना पाहायला मिळाले. यावेळी मात्र राजर्षी शाहू विकास आघाडीला एकतर्फी सत्ता मिळाल्याने रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता अशी मूलभूत कामे मार्गी लागतील अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. .नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक निश्चित झाल्यानंतर आता स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नेत्यांनी शब्द दिलेल्या इच्छुकांकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. निवडणुकीच्या काळात अनेक जणांना स्वीकृतीचा शब्द दिल्याने कुणाकुणाला संधी मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे..निष्ठावंतांचा सन्मान होणार का?स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी आजवर निष्ठावंतांना संधी दिली जात होती. यावेळी प्रचाराच्या काळात स्वीकृतबाबत अनेकांना शब्द देण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीच्या काळात नेत्यांबरोबर राहणाऱ्या निष्ठावंतांना आधी संधी मिळणार की नवख्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न होणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.....तर सहा महिन्याला खांदेपालटस्वीकृत नगरसेवक निवडीचा पेच निर्माण होणार आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या तीन असताना जवळपास दोन डझन जणांना शब्द देण्यात आला आहे. अशा स्थितीत सहा महिन्यांतून स्वीकृत नगरसेवकांचे खांदेपालट होण्याची शक्यता आहे. .स्वीकृतीच्या शासन निर्णयाकडे लक्षयावेळी शासनामार्फत दोन स्वीकृत नगरसेवक निवडीबाबतच्या चर्चा सुरू आहेत, मात्र याबाबतचा कोणताही स्पष्ट आदेश नसल्याने सध्या तरी हा केवळ चर्चेचा विषय बनला आहे. शासन आदेश झाला तर आणखी दोघांना संधी देणे शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.