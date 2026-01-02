कोल्हापूर

Jaysingpur Election : अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर, जयसिंगपूर पालिकेचा कारभार मात्र रामभरोसे

Municipal Administration Disrupted : निवडणूक निकालानंतरही जयसिंगपूर पालिकेतील प्रशासकीय कोंडी कायम, अधिकारी इचलकरंजी निवडणुकीत व्यस्त; शहरातील रखडलेली कामे प्रतीक्षेत
जयसिंगपूर : येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागताच इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी जयसिंगपूर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. जयसिंगपूर पालिकेतील अधिकारी इचलकरंजी महापालिकेच्या इलेक्शन ड्यूटीवर असल्याने नगरपालिकेतील कामाचा बोजवारा उडाला आहे.

