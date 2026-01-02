Jaysingpur Election : अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर, जयसिंगपूर पालिकेचा कारभार मात्र रामभरोसे

जयसिंगपूर : येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागताच इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी जयसिंगपूर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. जयसिंगपूर पालिकेतील अधिकारी इचलकरंजी महापालिकेच्या इलेक्शन ड्यूटीवर असल्याने नगरपालिकेतील कामाचा बोजवारा उडाला आहे. .पालिकेत अधिकारीच नसल्याने आणखी पंधरा दिवस नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. जिल्ह्यातील एकमेव ‘ब’ वर्ग नगरपालिका असणाऱ्या जयसिंगपूर पालिकेत अधिकारी नसल्याने कारभार रामभरोसे राहिला आहे..Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांच्या प्रशासकराजानंतर अखेर लोकप्रतिनिधींची सभागृहात एन्ट्री; कोल्हापूरकरांना मोठा दिलासा.२१ डिसेंबर रोजी पालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर लगेचच बहुतांश अधिकाऱ्यांची इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी नियुक्ती केली. जवळपास सर्वच अधिकाऱ्यांना या कामावर तैनात केल्याने पालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होणार असल्याने काही अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या निवडणूक कामातून वगळवे यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले, मात्र याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.. कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती रद्द केली नाही. याचा परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर झाला आहे. चार वर्षांपासून पालिकेत ‘प्रशासक राज’ आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने समस्या सुटत नसल्याच्या भावना नागरिकांच्या होत्या. निवडणूक झाली. .Manglwedha Election : नगरपालिकेचा कारभार चालवताना पतीचा हस्तक्षेप होईलच कसा?– भाजप उमेदवार सुप्रिया जगताप!.लोकप्रतिनिधी निवडण्यात आले, मात्र इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रलंबित कामांना अद्यापही मुहूर्त मिळाला नाही. काही प्रभागांत निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र प्रशासकीय मंजुरीविना अडकलेली कामे आणखी काही दिवस प्रलंबित राहणार आहेत..शहरात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. गॅस पाईपलाईन, भुयारी गटार योजनेसाठी शहरात मुख्य आणि अंतर्गत रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खोदाई केले आहेत. किरकोळ डागडुजी वगळता रस्त्यांची कामे झाली नाहीत.. परिणामी सध्या शहराच्या बहुतांश मार्गांवर धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. ही कामे प्राधान्याने व्हावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांची आहे, मात्र पालिकेतील अधिकारी इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत भेडसावणारे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी मुहूर्त लागणार कधी याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. .वनवास संपेना चार वर्षांपासून शहरात ‘प्रशासक राज’ असल्याने मूलभूत समस्या अपेक्षित त्या प्रमाणात सुटल्या नाहीत. निवडणूक झाली. नगरसेवक आले, मात्र अधिकारीच जागेवर नसल्याने नागरिकांच्या समस्यांचा वनवास अद्यापही संपला नाही. .अत्यावश्यक सेवेबाबत दिलासा पालिकेतील कर्मचाऱ्यांची इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी नियुक्ती झाल्या असल्या तरी आरोग्य, पाणीपुरवठा विभागाला यातून वगळल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.