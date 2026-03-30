Jyotiba Chaitra Yatra 2026 : कामदा एकादशीच्या मुहूर्तावर चैत्र यात्रा सुरू; गुलाल-खोबऱ्याची उधळण, सीमाभागासह राज्यभरातील भाविक दाखल

जोतिबा डोंगर : श्री क्षेत्र जोतिबा देवाच्या चैत्र यात्रेचा मुख्य दिवस बुधवारी (ता. १) असला तरी काल कामदा एकादशीच्या मुहूर्तावर चैत्र यात्रेस प्रारंभ झाला. सकाळपासून राज्यभरातून भाविक येण्यास सुरुवात (Jotiba Chaitra Yatra 2026) झाली. काल सकाळी गायमुख तलावमार्गे दक्षिण दरवाजातून बेळगाव सीमाभागातील भाविक आले. बालेघाट, बीड, लातूरसह अन्य राज्यांतील भाविकांनी आज डोंगरावर हजेरी लावली. सात दिवसांची पायपीट करून बैलगाडी घेऊन आलेल्या कर्नाटकातील भाविकांचे डोंगरावर आगमन झाले..आज आलेल्या भाविकांचे ग्रामस्थ, पुजारी व पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने मानाचा विडा देऊन स्वागत करण्यात आले. 'जोतिबाच्या नावानं चांगभलं'चा जयघोष झाला. भाविकांनी मंदिरांच्या शिखरावर गुलाल-खोबऱ्याची उधळण केली..कर्नाटकातील भाविकांनी पाण्याची टाकी नवीन वसाहतमध्ये राहण्याची जागा केली. काहींनी पाण्याची टाकी शेजारच्या रस्त्याकडेला बैलगाड्या सोडून आडोसा केला. सोलापूर, आंबेजोगाई, परळी, बीड, तुळजापूर, नंदुरबार या भागातील भाविक सासनकाठीसह डोंगरावर दाखल झाले. आज कामदा एकादशीच्या निमित्ताने दुपारी श्री जोतिबा देवाची विठ्ठल रूपातील महापूजा बांधण्यात आली..दरम्यान, जोतिबाच्या चैत्र यात्रेत मंदिर व परिसरातील सर्व हालचालींचे चित्रीकरण करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविली आहे. चैत्र यात्राकाळात येत्या मंगळवार ते गुरुवारपर्यंत अवजड वाहनांना डोंगरावर बंदी घालण्यात आली आहे..शासकीय यंत्रणेचा तळचैत्र यात्रेपूर्वी डोंगरावरील सर्व कामे मार्गी लावण्यासाठी शासकीय अधिकारी कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत. पन्हाळ्याचे प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार माधवी शिंदे, गटविकास अधिकारी सोनाली माडकर, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवडी यांच्यासह तीन विस्तार अधिकारी, पोलिस अधिकारी- कर्मचारी, ग्रामविकास अधिकारी तसेच 'देवस्थान'चे धैर्यशील तिवले कामांवर लक्ष ठेवून आहेत.