Jyotiba Chaitra Yatra : जोतिबा यात्रेला निघताय? थांबा! प्रशासनाने जारी केली नवी नियमावली; रस्ते अन् पार्किंगबाबत 'हे' मोठे बदल जाणून घ्या...

कोल्हापूर : जोतिबा चैत्र यात्रेची तयारी (Jotiba Chaitra Yatra Kolhapur) अंतिम टप्प्यात आहे. पोलिस प्रशासनाकडून बंदोबस्ताचा आढावा घेतला जात असून, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. बुधवारी (ता. १) यात्रेचा मुख्य दिवस असून, यादिवशी एकेरी मार्गाचा अवलंब केला जाणार आहे. .सोमवारपासून (ता. ३०) अवजड वाहनांना जोतिबा डोंगरावर प्रवेश बंद करण्यात येणार आहे. केवळ सासनकाठी घेऊन जाणारीच वाहने डोंगरावर सोडली जातील, असे पोलिस निरीक्षक नंदकुमार मोरे यांनी सांगितले..यात्राकाळात रत्नागिरीकडून कोल्हापूरकडे येणारी वाहतूक बोरपाडळे फाट्याकडून राष्ट्रीय महामार्गाकडे वळवली जाणार आहे. अवजड वाहने, तीनचाकी प्रवासी व माल वाहतूक रिक्षा, दोन ट्रेलर असलेले ट्रॅक्टर यांना केर्ली, कुशिरे, वाघबीळ, गिरोलीपासून पुढे जोतिबा डोंगरावर जाण्यास प्रवेश बंद असेल. मुख्य यात्रेदिवशी सकाळी पाच वाजल्यापासून दुचाकी वाहनांना दानेवाडी क्रॉसिंग, जुने आंब्याचे झाड, गिरोली फाटा येथून प्रवेश बंद केला जाणार आहे. या वाहनांनी केर्ली किंवा कुशीरे येथून सामाजिक वनीकरण फाटा येथून गायमुख, जुने आंब्याचे झाड या मार्गे जावे..परतीचा मार्ग...जोतिबा डोंगरावरून दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांनी गिरोलीमार्गे, कोल्हापूरकडे मार्गस्थ व्हावे. जुने आंब्याचे झाड, गायमुख, केर्लेमार्गे किंवा दानेवाडी, वाघबीळमार्गे कोल्हापूरकडे जाता येईल. डोंगरावरील पालखीला जाणाऱ्या भाविकांनी दुपारी चार वाजण्यापूर्वीच मंदिराकडे जावे. सायंकाळी पाचनंतर जोतिबा डोंगरावर जाण्यास मनाई करण्यात येणार आहे..गिरोलीकडून येणाऱ्यांसाठी पार्किंग व्यवस्थायमाई मंदिर वळणावर, यमाई मंदिर डावी बाजू, बुणे कॉर्नर, श्रावणी हॉटेलच्या पाठीमागे, यमाई पायरीजवळ, निलगिरी बाग, लादे मळा, मातोश्री लॉजिंग डावी बाजू, दानेवाडी फाटा.केर्लीकडून येणाऱ्यांसाठी पार्किंग व्यवस्थाजुने एस.टी. स्टॅंडसमोर एमटीडीसी वळणावर, पिराचा कडा, तोरणाई कडा, नवीन एस. टी. स्टँडच्या पाठीमागे, जुने आंब्याचे झाड डावी बाजू, गायमुख पार्किंग..डोंगरावरील पार्किंग व्यवस्थामेन पार्किंग : सासनकाठी वाहनांसाठी राखीवसेंट्रल प्लाझा : ट्रक, ट्रॅव्हल्स, ट्रॅक्टर व इतर मोठी वाहने.