Prakash Abitakar : केखलेच्या दवण्याला जागतिक ओळख देण्याचा संकल्प; सहकारातून शेतकऱ्यांची समृद्धी

वारणानगर : 'जोतिबा देवाच्या सेवेसाठी अर्पण करणारा दवणा केखले गावातच पिकतो. याचे पेटंट मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून हा कोल्हापूरच्या जोतिबाचा दवणा महाराष्ट्रात प्रसिद्ध करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केखले (ता. पन्हाळा) येथे दिली..केखले येथील बलभीम विकास सेवा संस्थेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सभासदांसाठी भेटवस्तू व सन्मान सोहळ्यात पालकमंत्री आबिटकर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार डॉ. विनय कोरे होते..आबिटकर पुढे म्हणाले, 'शेतकऱ्यांचा उद्धार करणारी सहकारातील बलभीम सोसायटी लोकाभिमुख झाली असून या संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धता आली आहे. .Patan Politics: पालिका निवडणुकीतच करिष्मा दाखवू : खासदार नितीन पाटील; भाषणे सांगून विकास होत नाही, पाटण तालुक्यातील राजकारणाबाबत काय म्हणाले?.त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाची प्रगती झाल्याचे चित्र दिसते. हीच संकल्पना केंद्र आणि राज्य शासनाची असून शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी विविध योजना राबवून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न होत आहे.'.आमदार डॉ. कोरे पुढे म्हणाले, 'राजर्षी शाहू महाराजांनी सहकाराचा कायदा आणून प्रगतीच्या वाटा निर्माण केल्या. याच धर्तीवर ७५ वर्षांपूर्वी कोरडवाहू गावांना सहकारी संस्थानीच बागायतदार बनवून सर्व क्षेत्रात क्रांती केली होती. त्यामुळेच आर्थिक, शैक्षणिक परिवर्तन झाले.'.Shambhuraj Desai: कोणीही एकत्र येऊ द्या, जिंकणार फक्त आम्हीच: मंत्री शंभूराज देसाई; कितीही ताकद लावा, नेमकं काय म्हणाले?.संस्थेचे अध्यक्ष व वारणा दूध संघाचे संचालक के. आर. पाटील यांनी स्वागत केले. संचालक युवराज मोरे यांनी प्रास्ताविक केले. 'गोकुळ'चे संचालक अमरसिंह पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले..यावेळी पन्हाळ्याच्या नगराध्यक्षपदी जयश्री पोवार व मलकापूरच्या नगराध्यक्षपदी रेश्मा कोठावळे यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. ज्येष्ठ सभासद व माजी अध्यक्ष ज्ञानदेव गिरवे, माजी सरपंच सर्जेराव पाटील, सदाशिव नरके, आक्काताई पाटील, श्रीधर पाटील यांच्यासह आजी, माजी पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार व सभासद बाजीराव पाटील, मालूबाई पाटील यांना भेटवस्तूचे वाटप मंत्री आबिटकर, आमदार कोरे यांच्या हस्ते झाले. .यावेळी आमदार अशोकराव माने, जनसुराज्याचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, केडीसीसी बॅंकेचे संचालक विजयसिंह माने, शेतकरी संघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब शिंदे, एच. आर. जाधव, शिवाजीराव मोरे, डॉ. प्रताप पाटील, सरपंच हंबीरराव चौगुले, श्रीधर पाटील सर्व संचालक, दिलीप जाधव उपस्थित होते. कृष्णात जमदाडे यांनी सूत्रसंचालन केले. दिलीप पाटील यांनी आभार मानले.