कोल्हापूर

Prakash Abitakar : केखलेच्या दवण्याला जागतिक ओळख देण्याचा संकल्प; सहकारातून शेतकऱ्यांची समृद्धी

Jyotiba Davana Patent Plan : बलभीम विकास संस्थेच्या अमृतमहोत्सवातून सहकार चळवळीचा गौरव आणि शेतकऱ्यांच्या यशाची कहाणी, सहकारामुळे कोरडवाहू भागात बागायती क्रांती; आर्थिक व शैक्षणिक परिवर्तनाचा पाया
Guardian Minister Prakash Abitkar addressing the Balbhim Cooperative Amrit Mahotsav at Kekhale village.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वारणानगर : ‘जोतिबा देवाच्या सेवेसाठी अर्पण करणारा दवणा केखले गावातच पिकतो. याचे पेटंट मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून हा कोल्हापूरच्या जोतिबाचा दवणा महाराष्ट्रात प्रसिद्ध करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केखले (ता. पन्हाळा) येथे दिली.

Kolhapur
Farmer
Farmer Agitation
Cooperative sector
History

