Jyotiba Temple Kolhapur : डोळे दिपवणारा सोहळा! कडक उन्हातही जोतिबाचा डोंगर गुलालात न्हाऊन निघाला; नैवेद्यासाठी पुजाऱ्यांच्या घरी भाविकांची गर्दी

जोतिबा डोंगर (कोल्हापूर) : 'जोतिबाच्या नावानं चांगभलं'च्या जयघोषात श्रीक्षेत्र जोतिबा डोंगर (ता. पन्हाळा) येथे काल तिसऱ्या खेट्याला प्रचंड गर्दी झाली. रविवार आणि पुढील रविवार नैवेद्यासाठी अनुकूल असल्याने बहुतांश भाविकांनी आजच डोंगरावर येऊन पुजाऱ्यांच्या घरी नैवेद्य करण्यासाठी गर्दी केली. तिसऱ्या खेट्याने यंदाच्या गर्दीचा उच्चांक गाठला. सर्वत्र गुलालाने माखलेले भाविक दिसत होते. मंदिर परिसर गुलालात न्हाऊन निघाला..परराज्यातील भाविकांनीही मंदिर परिसर आणि शिखरांवर गुलाल उधळला. दरम्यान, वाढत्या उन्हापासून संरक्षणासाठी भाविकांनी ठिकठिकाणी सावलीचा आधार घेतला. डोंगर भागातील पायवाटा पहाटेपासूनच गर्दीने फुलून गेल्या होत्या. पहाटेपासून कोडोली पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. त्यामुळे हुल्लडबाजीस आळा बसला..Police Recruitment Death : बापाच्या डोईवरचं कर्ज उतरवायचं होतं, पण स्वप्न धुळीला मिळालं; पोलिस भरतीवेळी संग्रामचा मृत्यू चटका लावणारा!.दर्शनरांगांचे योग्य नियोजन केल्याने भाविकांना सुरळीत दर्शन घेता आले. रात्री पालखी सोहळा झाला. पालखीवर गुलाल, खोबरे व पुष्पवृष्टी करण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी देवस्थान समितीचे धैर्यशील तिवले, सिंधिया देवस्थानचे कार्यालयीन प्रभारी अजित झुगर, देवसेवक व पुजारी उपस्थित होते..गुरुवारी बैठकयंदाच्या चैत्र यात्रेत डोंगर परिसरात प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. त्या अनुषंगाने येत्या गुरुवारी (ता. २६) व्यापारी व दुकानदारांसाठी मार्गदर्शन बैठक आयोजित केली आहे. प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार माधवी शिंदे व गटविकास अधिकारी सोनाली माडकर मार्गदर्शन करणार आहेत..