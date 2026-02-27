Jyotiba Temple : २५९ कोटींचा विकास आराखडा; जोतिबा-यमाई मंदिराचा होणार भव्य कायापालट

जोतिबा डोंगर : दख्खनचा राजा श्री जोतिबा मंदिराच्या विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील विकासकामांना गतीने सुरुवात झाली आहे. मंदिराच्या जतन आणि संवर्धनअंतर्गत मंदिरातील ओवऱ्यांमध्ये दगडांचे आणि शिल्पांचे सौंदर्य खुलविण्यासाठी सँड ब्लास्टिंग गनद्वारे (वाळूच्या विशिष्ट पद्धतीचा मारा) काम सुरू झाले आहे. .जोतिबा मंदिर शिखरांवरील रंगांचे व गुलालाने माखलेले थर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. जोतिबा मंदिरासाठी ३२ कोटी व मूळ माया श्री यमाईदेवी मंदिरासाठी आठ कोटी रुपये मंजूर आहेत. .Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!.दोन्ही कामांच्या कार्यरंभाचा आदेश दिला आहे. जोतिबा विकास आराखड्यांतर्गत मंदिरात विद्युतीकरण, अग्निशमन, सीसीटीव्ही यंत्रणा, तसेच विद्युत रोषणाईची कामे होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १७० कोटींची कामे होणार आहेत. जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटांचे रुंदीकरण, तसेच दक्षिण दरवाजा ते मुख्य मंदिर प्रवेशमार्गाचे रुंदीकरण होणार आहे. .हुजुरवाडा इमारत परिसरात माहिती केंद्र होणार असल्याने भाविक पर्यटकांना फायदा होईल. जोतिबा चैत्र यात्रा ठिकाणाचे व पालखी मार्गाचे विस्तारीकरण करून हे मार्ग प्रशस्त व सुसज्ज केले जातील. .Jitendra Dudi: पालखीमार्गावरील कामे १५ मेपूर्वी करा; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, आगामी पालखी सोहळ्यानिमित्त बैठक.डोंगरावर येणाऱ्या वाहनांचे पार्किंग भाविकांसाठी स्वच्छतागृह, निवास व्यवस्था, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, अन्नछत्र, प्रसाद विक्री केंद्र, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, वृक्षांचे पुनर्रोपण, सोलर प्लँट, पिण्याचा पाणीपुरवठा आदी विकासकामे होणार असल्याचे मंदिर प्रशासनाने सांगितले..जोतिबा विकास आराखड्यासाठी २५९ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, सध्या तर पहिल्या टप्यातील कामे सुरू झाली असून या विकासकामांमुळे जोतिबा यमाई मंदिराचा कायापालट होणार आहे.. चैत्र यात्रा आढावा बैठक‘एक एप्रिल रोजी होणारी चैत्र यात्रा ही चोखपणे पार पाडूया. तसेच प्लास्टिकमुक्त जोतिबा डोंगर करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे,’ असे आवाहन पन्हाळ्याचे प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी केले. येथील दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवाच्या चैत्र यात्रेच्या निमित्ताने शासकीय यंत्रणेची आढावा बैठक आज झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी तहसीलदार माधवी शिंदे, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवडे, पोलिस उपअधीक्षक आप्पासाहेब पवार प्रमुख उपस्थित होते..‘सकाळ’च्या मालिकेची दखलजोतिबा डोंगराभोवतीचे पारंपरिक पायरी मार्ग व डोंगरावरील सांडपाणी याविषयी ‘सकाळ’मध्ये सविस्तर वृत्तमालिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या दोन्ही मालिकांची प्राधिकरण व मंदिर प्रशासनाने घेतली आणि पहिल्या टप्प्यात ही कामे विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.