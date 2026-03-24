Kolhapur jotiba : जोतिबा डोंगरावर कडकडीत बंद; पुजाऱ्यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध; दर्शन मात्र सुरळीत

जोतिबा डोंगर : श्री क्षेत्र जोतिबा डोंगरावर पुजाऱ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेर्धात आज येथे दिवसभर कडकडीत बंद पाळण्यात आला. जोतिबा मंदिर सुरू होते. अन्यथा व्यापार पेठेसह सर्व गावच बंद ठेवण्यात आले होते. .रविवारी परितेची बिगर मानाची सासनकाठी डोंगरावर आली होती. त्यातील काही तरुणांनी मद्यपान करून गोंधळ घालून पुजाऱ्यांना धक्काबुकी व मारहाण केली होती. त्यामुळे पुजारी ग्रामस्थांनी आज गाव बंदची हाक दिली होती..Jyotiba Temple Kolhapur : 'चांगभलं'च्या गजरात जोतिबा डोंगरावर खेट्यांची सांगता; महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरातमधील दोन लाख भाविकांनी घेतले दर्शन.दरम्यान, काल रविवार असल्याने डोंगरावर मोठी गर्दी होती. त्यातच हे सासनकाठीधारक धुपारतीवेळी मंदिराभोवती वाजत गाजत प्रदक्षिणा घालत होते. यावेळी त्यांना पुजारी व देवस्थान समितीचे कर्मचारी मंदिरात धार्मिक विधी सुरू आहेत, दंगा करू नका असे वारंवार सांगत होते. .मात्र, सासनकाठी सोबत आलेल्या काही तरुणांनी मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तसेच त्यांनी मंदिरात आरती वेळी एका वयोवृद्ध पुजाऱ्याचे ढोल वाजवत असताना धोतर फेडल्याचा प्रकार केला. तसेच गुलाल फेकणे छेड काढणे असे त्यांनी गैरवर्तन केल्याने वाद निर्माण होऊन हाणामारी झाली. याबाबतचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले..Jyotiba Temple Kolhapur : डोळे दिपवणारा सोहळा! कडक उन्हातही जोतिबाचा डोंगर गुलालात न्हाऊन निघाला; नैवेद्यासाठी पुजाऱ्यांच्या घरी भाविकांची गर्दी.काही माध्यमांनी या प्रकाराचा पूर्ण तपशील न घेता बातम्या दिल्याने चुकीचा संदेश पसरत असल्याची भावना ग्रामस्थ, पुजारी यांनी व्यक्त केली. या घटनेची नोंद पोलिस ठाण्यात झाली आहे. दरम्यान, आज जोतिबा मंदिर सुरळीतपणे सुरू होते. येणारे भाविक दर्शन घेऊन जात होते..मंदिर पुजाऱ्यांसह३३ जणांवर गुन्हा दाखल कोडोली, ता. २३ : जोतिबा मंदिर परिसरात सासनकाठी नाचवत असताना झालेल्या भांडणात सार्वजनिक शांततेचा भंग केला. तसेच गोंधळ घालून आपसात मारामारी केल्याप्रकरणी मंदिर पुजाऱ्यांसह ३३ जणांवर कोडोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या बाबतची फिर्याद कोडोली पोलिस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल भारत यशवंत खोमणे-पाटील याने दिली..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, परिते (ता. राधानगरी) येथील सासन काठी घेऊन जोतिबा मंदिराला सासनकाठीसह प्रदक्षिणा घालत नाचत काळभैरव मंदिराजवळ आले. यावेळी पुजाऱ्यांना नारळाची वाटी गुलालात घालून फेकून मारल्याने तेथे त्यांच्यात व पुजाऱ्यांत शाब्दिक बाचाबाची होऊन दोन्ही गटांत हाणामारी झाली. .यावेळी देव दर्शनास आलेले भाविकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे विजय ऊर्फ मनोज पाटील, संतोष चंद्रकांत पाटील, अजित आकाराम पाटील, अनिकेत शिवाजी वारकर, सुहास पोपट डोंगळे, दिग्विजय गणपत पाटील, दशरथ महिपती पाटील, संदीप संभाजी भाटवाडे, सोहम शरद मेटे, समर्थ बळवंत पाखर्णीकर, विशाल भोपाल चौगुले, संजय जगन्नाथ चौगले व इतर तिघेजण (नावे माहीत नाहीत, सर्व रा. परिते, ता. राधानगरी) व गणेश गुरव, सुचित चिखलकर व त्यांच्या सोबतचे दहा ते पंधरा पुजाऱ्यांची नावे माहीत नाहीत. .(रा. वाडी रत्नागिरी, ता. पन्हाळा) यांच्यावर सार्वजनिक ठिकाणी शांततेचा भंग करून गोंधळ घालून आपसात मारामारी केली म्हणून गुन्हा दाखल केला. पोलिस हेड कॉन्स्टेबल कुंभार अधिक तपास करत आहेत.