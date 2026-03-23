Jyotiba Temple Incident : जोतिबा डोंगरावर हायव्होल्टेज ड्रामा! बिगर सासनकाठी घेऊन आलेल्या मद्यधुंद तरुणांनी थेट पुजाऱ्यांवरच उगारला हात; पहा व्हिडिओ

जोतिबा डोंगर (कोल्हापूर) : जोतिबा मंदिर परिसरात काल (ता. २२) दुपारी बिगर मानाची सासनकाठी (Jyotiba Temple Kolhapur Incident) घेऊन आलेल्या तरुण भाविकांकडून देवस्थानचे कर्मचारी व पुजारी यांना धक्काबुक्की करून मारहाण करण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी मुख्य मंदिर परिसरात गोंधळ उडाला. .याबाबतची अधिक माहिती अशी, काल मुख्य मंदिरात धार्मिक विधी सुरू होते. त्यावेळी परिते (ता. करवीर) येथील ही बिगर मानाची सासनकाठी मंदिर परिसरात (Devotee clash in Kolhapur temple) आली. त्यांनी जोरात हलगी वादन सुरू करून दंगा करण्यास सुरुवात केली..यावेळी देवस्थान समितीचे अधीक्षक धैर्यशील तिवले, कर्मचारी प्रवीण डबाणे व काही पुजाऱ्यांनी मंदिरात धार्मिक विधी सुरू आहेत. थोडा वेळ सनई, हलगी वादन करू नका. गोंधळ घालू नका, असे सांगितले. परंतु, त्यांनी काही ऐकले नाही. त्यांनी मंदिराभोवती प्रदक्षिणा घालण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्यांदा पुजाऱ्यांनी त्यांना समजावून सांगितले. परंतु, यावेळीही त्यांनी ऐकले नाही..सासनकाठी घेऊन आलेल्यांपैकी काही तरुण मद्यपान करून आले होते. ते थेट देवस्थानचे कर्मचारी व पुजाऱ्यांच्या अंगावर धावले. त्यांना धक्काबुक्की केली. यावेळी मंदिरात गोंधळ निर्माण झाला. काही वेळातच ते तरुण पळून गेले. दरम्यान, या बिगर मानाच्या सासनकाठीसोबत आलेल्यांना देवस्थान समितीने ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली. त्यांनी या प्रकाराबद्दल माफी मागितली. सायंकाळी हा वाद मिटवण्यात आला.