Chopdai Devi Yatra : जोतिबा भक्तांसाठी महत्त्वाची बातमी! डोंगरावर 'या' दिवशी आदिमाया चोपडाई देवीची श्रावणषष्ठी यात्रा; प्रशासनाकडून तयारी सुरू

जोतिबा डोंगर (जि. कोल्हापूर) : क्षेत्र जोतिबा मंदिरातील आदिमाया चोपडाई देवीची श्रावणषष्ठी यात्रा १७ ऑगस्ट रोजी होत असून, या यात्रेची तयारी युद्धपातळीवर सुरू (Chopdai Devi Yatra preparations Kolhapur) आहे. .यात्रेबाबत जोतिबा डोंगरावर पन्हाळ्याचे प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार माधवी शिंदे-जाधव, गटविकास अधिकारी सोनाली माडकर, देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे, अधीक्षक धैयशील तिवले, कोडोली पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक चेतन मसुटगे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठका झाल्या..ग्रामस्थ, पुजारी, दुकानदार, व्यापाऱ्यांकडून डागडुगी सुरू आहे. वाहनांचे पार्किंग करण्यासाठी दरवर्षी सपाटीकरण करण्यात येते. पण, यंदा सलग पावसामुळे हे काम करताना अडचणी येत आहेत. साथीच्या रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्य पथके सज्ज ठेवली जाणार आहेत. डोंगरावर स्वच्छतेबरोबर पाण्याचे शुद्धीकरणही केले जाणार आहे. गुरुवारी(ता. ६) षष्ठी यात्रेची आढावा बैठक प्रांताधिकारी तहसीलदार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. पुढील आठवड्यात यात्रेची अंतिम बैठक जिल्हाधिकारी पोलिस अधीक्षक यांच्या उपस्थीत होणार आहे..Kagal Politics : हसन मुश्रीफ आणि घाटगे एकत्र कसे आले? CM फडणवीसांच्या कागल दौऱ्यापूर्वीच समरजितसिंह घाटगे यांनी स्पष्टच सांगितली पडद्यामागची कहाणी.जोतिबा डोंगरावर १७ व १८ रोजी श्रावण षष्ठी यात्रा होत आहे. यात्रेत मोठी गर्दी होणार आहे. त्यादृष्टीने यात्रेत बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात येईल. यात्रा पार पाडण्यासाठी ग्रामस्थ, पुजारी, भाविक यांनी प्रशासनास सहकार्य करावे.- चेतन मसुटगे, सहायक पोलिस निरीक्षक, कोडोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.