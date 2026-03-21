Extra Trains : जोतिबा यात्रेसाठी जादा रेल्वेगाड्यांची प्रतीक्षाच; परजिल्ह्यातील भाविकांसाठी सुविधा गरजेची, रेल्वे प्रशासनाकडून यंदाही दुर्लक्ष

कोल्हापूर : दख्खनचा राजा जोतिबा देवाच्या यात्रेला राज्यातून तसेच परराज्यातून लाखो भाविक येतात. त्यांच्या प्रवासाच्या सोयीसाठी यंदातरी जादा रेल्वेची सोय होणार का, असा प्रश्न परजिल्ह्यातील भाविकांकडून विचारला जात आहे..राज्यातील अन्य मोठ्या यात्रा किंवा उत्सवांसाठी रेल्वे प्रशासन जादा रेल्वेगाड्यांची सोय करते; मात्र दरवर्षी भरणाऱ्या जोतिबा यात्रेसाठी जादा रेल्वे गाड्या सोडण्याचे रेल्वे प्रशासनाला वावडे आहे का, असा सवाल भाविकांतून उपस्थित केला जात आहे..रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले; तासन् तास उशिरा धावतात पॅसेंजर गाड्या; प्रवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण.दख्खनचा राजा जोतिबाची यात्रा यंदा एक एप्रिलला आहे. अजूनही दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या यात्रेसाठी राज्यातील मराठवाडा, कर्नाटक सीमाभाग, आंध्रप्रदेश, गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे या भागांतून भाविक येत असतात. जवळपास पाच ते सहा लाख भाविकांच्या सहभागाने वाडी रत्नागिरीच्या डोंगरावर ही यात्रा भरते..तिन्ही राज्यांतून रेल्वे कोल्हापूरला येतात. यात कोल्हापूर- मुंबई, कोल्हापूर-तिरुपती, कोल्हापूर- कलबुर्गी तसेच महाराष्ट्र-गोंदिया एक्स्प्रेस, कोयना एक्स्प्रेस, वंदे भारत (कोल्हापूर-पुणे) या मार्गांवर सध्या रेल्वे धावत आहेत. यापैकी किमान काही गाड्या दररोज जादा सोडल्या, तरी रेल्वे मार्गालगतच्या गावांतील व जिल्ह्यांतील भाविकांना यात्रेसाठी कोल्हापूरला येणे सुलभ होऊ शकते..Sahyadri Express : कोल्हापूर–मुंबई प्रवासासाठी हक्काची गाडी हरवली; सह्याद्री एक्स्प्रेसच्या विस्तारावर रेल्वेची उदासीन भूमिका.जोतिबा यात्रेसाठी अनेक गावागावांतून सासनकाठी आणण्याची प्रथा आहे. अशा सासनकाठ्यांसह गावकरी यात्रेला येतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील यात्रा, उत्सव आणि सणांच्या काळात प्रवाशांची संख्या वाढते. त्या काळात रेल्वेच्या पुणे विभागीय प्रशासनाकडून जादा रेल्वे सोडण्याचा प्रस्ताव दिला जातो. .त्यानंतर तो मुंबईच्या रेल्वे वाहतूक विभागाकडून मंजूर होऊन जादा रेल्वे गाड्या सोडल्या जातात. त्यानुसार पंढरपूरच्या आषाढी यात्रेसाठी तसेच कोकणातील गणेशोत्सव, छठपूजा आदी औचित्यांनुसार रेल्वे प्रशासन जादा गाड्यांचे नियोजन करते. त्याच धर्तीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील जोतिबा यात्रेसाठीही रेल्वेने जादा गाड्या सोडणे अपेक्षित आहे..जोतिबा यात्रेला येणारा बहुतांश वर्ग ग्रामीण भागातील आहे. त्यामुळे यात्रा भरण्यापूर्वी दोन दिवस आणि यात्रा संपल्यानंतर दोन दिवस अशा चार दिवसांसाठी किमान दोन जादा गाड्या सोडल्या, तरी भाविकांचा चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. यातून प्रवाशांची सोय होऊन रेल्वेच्या महसूलवाढीलाही बळ मिळणार आहे..खासदारांकडून पाठपुराव्याची गरजयाबाबत स्थानिक रेल्वे प्रशासन फारशा गांभीर्याने दखल घेत नाही, अशी भावना आहे. रेल्वे प्रवासी संघटना दरवर्षी मागणी करत असली, तरी वरिष्ठ अधिकारी ती गांभीर्याने घेत नाहीत, असा अनुभव आहे. त्यामुळे यंदाच्या यात्रेसाठी जादा गाड्या सोडण्याबाबत कोल्हापूरमधील तिन्ही खासदारांसह परजिल्ह्यातील खासदारांनी रेल्वे प्रशासनाकडे आग्रही मागणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..जोतिबा यात्रेसाठी जादा गाड्या सोडण्याची विनंती रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांकडे नुकतीच केली आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. याशिवाय सह्याद्री एक्स्प्रेस व वंदे भारत रेल्वे गाड्या मुंबईपर्यंत सुरू कराव्यात, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. - शिवनाथ बियाणी, सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती.