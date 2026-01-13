Gadhinglaj Devotee : देवाच्या दारी श्रद्धा अपार, पण सुविधांचा दुष्काळ; काळभैरव मंदिर परिसर विकासापासून दूर

सीमाभागातील लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान श्री काळभैरव मंदिर (डोंगर) परिसर गडहिंग्लजच्या संस्कृतीचा महत्त्वाचा ठेवा आहे; परंतु मंदिर जीर्णोद्धाराच्या पलीकडे कोणताच विकास येथे झालेला नाही. सोयीसुविधांअभावी भाविकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. .निसर्गरम्य परिसर, बारमाही तुडुंब शेंद्री तलाव अशी नजरेत भरणारी नैसर्गिक ठेवण असूनही मंदिर परिसर विकासाचा ‘‘बोन्साय’’ झाल्याचे चित्र सर्वांना वेदना देणारा ठरत आहे. भागातील छोटी मंदिरे ही विकसित होत असताना प्राचीन देवस्थानचा मान असणाऱ्या काळभैरव मंदिराचा परिसर विकासापासून उपेक्षितच आहे. या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसरातील अपुऱ्या सुविधा व विकासाचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून....Mandhardev Kalubai Yatra : मांढरगडावर दुमदुमला ‘काळूबाई’चा जयघोष; दर्शनासाठी पहाटेपासून रांगा.गडहिंग्लज : सीमाभागातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान काळभैरव मंदिर परिसर (डोंगर) वर्षानुवर्षे जैसे थे स्थितीत आहे. अलीकडे केवळ मंदिराचा झालेला जीर्णोद्धार आणि सभामंडप वगळता काहींही बदल झालेला नाही. .पूर्वीच्या तुलनेत भाविकांचा ओघ वाढूनही मूलभूत सुविधांची वाणवा कायम आहे. प्रसादगृहासह स्वच्छतागृह आणि भक्त निवासाची आवश्यकता आहे. त्याची पूर्ती झाल्यास भाविकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल..Pusegaon Sevagiri procession: श्री सेवागिरींच्या जयघोषाने पुसेगावनगरी दुमदुमली; तब्बल १२ तास चालली रथ मिरवणूक.. .शहरापासून पाच किलोमीटरवर डोंगर कपारीत काळभैरवाचे मंदिर आहे. गडहिंग्लजसह मंदिरालगतच्या बड्याचीवाडी, बहिरेवाडी (ता. आजरा) आणि हडलगे (ता. चिक्कोडी) या गावचे काळभैरव हे ग्रामदैवत आहे. मुख्य मंदिराभोवती महादेव, बाळभैरी, देवी यांचीही लहान मंदिरे आहेत. .फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात येथे एकदिवसीय वार्षिक यात्रा भरते. सुमारे तीन लाखांहून अधिक भाविक येतात. दीड दशकापूर्वी या मंदिराचा स्थानिक उपसमितीने लोकवर्गणीतून जीर्णोद्धार केला. मंदिराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर समोर सभा मंडपही उभारला आहे. लाखो भाविकांची ये-जा मंदिरात असली तरी या परिसरात मूलभूत सुविधांची वाणवा आहे..स्वच्छतागृह नसल्याने कुचंबना होते. जुन्या स्वच्छतागृहाच्या खोदाईत पायऱ्या खणल्याने उंच ठिकाणी जाता येत नाही. नव्याने बांधलेले स्वच्छतागृह कुलूप बंद असते. परिणामी, आजही भाविकांना शौचासह लघुशंकेसाठी डोंगरातील झाडीचा आसरा घ्यावा लागतो..भाविकांना नैवेद्य बनवायला भोजनगृह नसल्याने जागा मिळेल, त्याठिकाणी हे सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. नैवेद्य बनविणारे बहुतांशी भाविक परगावचे असतात. यात कर्नाटकातील दूरवरच्या भाविकांची संख्या अधिक आहे. .अशा भाविकांसाठी भक्त निवास गरजेचे आहे. बांधलेल्या सभा मंडपासमोर संरक्षक भिंत आवश्यक आहे. त्याला लगतच खोल दरी असल्याने ती जागा धोकादायक आहे. मंदिराचा नगारखाना जीर्ण झाल्याने कोसळण्याच्या अवस्थेत आहे. दशकापूर्वी कमानीपासून केलेल्या दुकान कट्ट्यांची दुरवस्था झाली आहे..दृष्टिकोन बदलायला हवा\r\n\rमहाराष्ट्रासह लगतच्या कर्नाटक आणि गोव्यातून येथे भाविक येतात. दळणवळणाची साधने वाढल्याने पूर्वी यात्रेला होणारी गर्दी दर अमावास्येलाही होत आहे. अमावास्येसारखी गर्दी दर रविवारी आहे. रविवारची गर्दी रोजच पाहायला मिळते. मंदिराच्या जीर्णोद्धारावेळी लाखोंची मदत करणाऱ्या भाविकांची मानसिकता लक्षात घेता विकासात्मक कामासाठी भरभरून मदत मिळणार हे नक्की आहे. सुविधा वाढविल्या तर भाविकांच्या संख्येतही अधिक वाढ होऊ शकेल.\r\n\r.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.