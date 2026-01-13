कोल्हापूर

Gadhinglaj Devotee : देवाच्या दारी श्रद्धा अपार, पण सुविधांचा दुष्काळ; काळभैरव मंदिर परिसर विकासापासून दूर

Kaalbhairav Temple Facilities Crisis : लाखो भाविकांची श्रद्धास्थान असलेल्या गडहिंग्लजमधील काळभैरव मंदिरात भाविकांचा ओघ वाढत असतानाही मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम आहे.
Devotees visit Kaalbhairav Temple in Gadhinglaj amid lack of basic facilities.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सीमाभागातील लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान श्री काळभैरव मंदिर (डोंगर) परिसर गडहिंग्लजच्या संस्कृतीचा महत्त्‍वाचा ठेवा आहे; परंतु मंदिर जीर्णोद्धाराच्या पलीकडे कोणताच विकास येथे झालेला नाही. सोयीसुविधांअभावी भाविकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

