Kabanur Protest in Kolhapur : महापुरुषांच्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे कबनूरमध्ये तणाव; संतप्त जमावाची इचलकरंजीतील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याकडे धाव, नेमकं काय घडलं?

कबनूर (कोल्हापूर) : येथील भाजी मंडईशेजारी लावण्यात आलेल्या महापुरुषांच्या फलकाबाबत एका महिलेने अवमानकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर रविवारी रात्री तणावाची स्थिती निर्माण झाली. या घटनेच्या निषेधार्थ महिला व हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी (Kabanur Kolhapur Mahapurush poster protest news) रत्नाप्पाण्णा कुंभार चौकात सुमारे एक तास रास्ता रोको आंदोलन केले. संबंधित महिलेवर तातडीने गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..नागरिकांनी आंदोलनादरम्यान जोरदार घोषणाबाजी केली. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी चौकात मोठा बंदोबस्त तैनात केला..चौकात जमलेल्या संतप्त जमावाने इचलकरंजीतील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याकडे धाव घेत घोषणाबाजी केली व ठिय्या आंदोलन केले. दोन समाजांमध्ये जातीय तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी कार्यकर्ते व ग्रामस्थांना पोलिस ठाण्यात पाचारण केले. संबंधित महिलेवर रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस उपाध्यक्ष विक्रांत गायकवाड, पोलिस निरीक्षक शिवाजी गायकवाड, पोलिस निरीक्षक महेश चव्हाण आदींसह मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता..12th Student Case : बारावीच्या विद्यार्थिनीने घराच्या तुळईला घेतला गळफास; परीक्षेच्या तणावातून टोकाचे पाऊल? स्नेहाचा मोबाईल गायब झाल्याने वाढले गूढ!.... तर इचलकरंजी, कबनूर बंदसंबंधित महिलेवर गुन्हा दाखल करून सोमवार सकाळपर्यंत झेंडे न काढल्यास सोमवारी (ता.२३) इचलकरंजी व कबनूर बंद ठेवण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे, तर प्रशासनाने नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी, असे आवाहन केले आहे..Police Recruitment Death : बापाच्या डोईवरचं कर्ज उतरवायचं होतं, पण स्वप्न धुळीला मिळालं; पोलिस भरतीवेळी संग्रामचा मृत्यू चटका लावणारा!.घरावर दगडफेक, दुचाकीचे नुकसानदुपारी हा प्रकार घडल्यानंतर काहींनी मध्यस्थी करून वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र सायंकाळी काही अनोळखी व्यक्तींनी संबंधित महिलेच्या घरावर दगडफेक केल्याची घटना घडली. या प्रकारात एका दुचाकीचे, तसेच घरगुती साहित्याचे नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.