Kabanur Protest in Kolhapur : महापुरुषांच्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे कबनूरमध्ये तणाव; संतप्त जमावाची इचलकरंजीतील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याकडे धाव, नेमकं काय घडलं?

Mahapurush Poster Controversy Sparks Rasta Roko Protest in Kabanur Kolhapur : कबनूर येथे महापुरुषांच्या फलकाबाबत अवमानकारक वक्तव्याच्या आरोपानंतर तणाव निर्माण झाला. महिला व कार्यकर्त्यांनी रत्नाप्पाण्णा कुंभार चौकात रास्ता रोको आंदोलन करत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली.
कबनूर (कोल्हापूर) : येथील भाजी मंडईशेजारी लावण्यात आलेल्या महापुरुषांच्या फलकाबाबत एका महिलेने अवमानकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर रविवारी रात्री तणावाची स्थिती निर्माण झाली. या घटनेच्या निषेधार्थ महिला व हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी (Kabanur Kolhapur Mahapurush poster protest news) रत्नाप्पाण्णा कुंभार चौकात सुमारे एक तास रास्ता रोको आंदोलन केले. संबंधित महिलेवर तातडीने गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

