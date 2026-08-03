Kagal Politics : हसन मुश्रीफ आणि घाटगे एकत्र कसे आले? CM फडणवीसांच्या कागल दौऱ्यापूर्वीच समरजितसिंह घाटगे यांनी स्पष्टच सांगितली पडद्यामागची कहाणी

कागल (जि. कोल्हापूर) : ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मंत्री हसन मुश्रीफ व माझी युती घडवून आणली. ते कागलमधील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कागलमध्ये येत आहेत. कागल तालुक्याच्या विकासासाठीच ही युती (Hasan Mushrif Samarjitsinh Ghatge alliance) झाल्याचे त्यांना दाखवून देऊया,’ असे प्रतिपादन शाहू सहकार समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी केले..राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे जनतेचे राजे होते. त्यांच्या कार्याने त्यांनी कागलसह कोल्हापूर जिल्ह्याचे नाव देशातच नव्हे, तर जगात अजरामर केले. या महान ऋषितुल्य राजांचा पुतळा अनावरणाचा कार्यक्रम ‘न भूतो न भविष्यति’ करूया, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले..Jalgaon Farmer Loan Waiver : कर्जमुक्ती योजनेत 65 हजार शेतकरी पात्र; 35 हजार जणांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण, पहिल्या टप्प्यातील यादी प्रसिद्ध.कागल नगरपरिषदेतर्फे बॅरिस्टर खर्डेकर चौकात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याची प्रतिष्ठापना केली आहे. या पुतळ्याचा अनावरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (ता. ९) होणार आहे. तसेच यावेळी श्रीमंत हिंदुराव घाटगे विद्यामंदिरच्या नूतनीकरण इमारतीचा लोकार्पण सोहळा व शेतकरी मेळावाही होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नियोजनाच्या बैठकीत ते बोलत होते..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘कागलमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा नसल्याची खंत लागून राहिली होती. कागलवासीयांची ही इच्छा पूर्ण होत आहे.’ श्री. घाटगे म्हणाले, ‘फेब्रुवारीत छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. मुख्यमंत्री त्या कार्यक्रमासाठी कागलमध्ये येणार आहेत.’.Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिराच्या संवर्धनाबाबत मोठा निर्णय! मूळ ढाच्याला बाधा न आणता काम करण्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरांचे 'पुरातत्त्व'ला निर्देश.यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक प्रताप माने, युवराज पाटील, उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण, चंद्रकांत गवळी, विकास पाटील, शशिकांत खोत, मुख्याधिकारी अजय पाटणकर, प्रकाश गाडेकर, सुशांत कालेकर, अरुण गुरव, रणजित पाटील, बाळासो माळी, आनंदा पसारे आदी उपस्थित होते. उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण यांनी स्वागत केले. नगराध्यक्ष सविता माने यांनी प्रास्ताविक केले. विजय काळे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर दीपक मगर यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.