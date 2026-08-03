कोल्हापूर

Kagal Politics : हसन मुश्रीफ आणि घाटगे एकत्र कसे आले? CM फडणवीसांच्या कागल दौऱ्यापूर्वीच समरजितसिंह घाटगे यांनी स्पष्टच सांगितली पडद्यामागची कहाणी

CM Devendra Fadnavis to Unveil Shahu Maharaj Statue in Kagal : कागलमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.
CM Devendra Fadnavis Kagal visit

CM Devendra Fadnavis Kagal visit

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कागल (जि. कोल्हापूर) : ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मंत्री हसन मुश्रीफ व माझी युती घडवून आणली. ते कागलमधील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कागलमध्ये येत आहेत. कागल तालुक्याच्या विकासासाठीच ही युती (Hasan Mushrif Samarjitsinh Ghatge alliance) झाल्याचे त्यांना दाखवून देऊया,’ असे प्रतिपादन शाहू सहकार समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Hasan Mushrif
Kagal
Rajashree shahu maharaj jayanti
Samarjit Singh Ghatge
Sunetra Pawar

Related Stories

Hasan Mushrif Gokul Milk Union election announcement
Kolhapur Cooperative Politics Latest Update
Historic Shahu Mill Kolhapur
Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti celebration at Samajbhushan Ganpatrao Kalbhor College