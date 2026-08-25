कोल्हापूर

Kagal Farmer Accident: एकोंडीत विजेच्या धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू; गायींना चारा घालण्यासाठी वैरणीच्या मशीनमध्ये कुट्टी करताना घडली घटना

Farmer Dies After Electric Shock in Kagal: कागल तालुक्यातील एकोंडी येथे वैरणीची कुट्टी करताना विजेचा धक्का बसून ३५ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला.
Kagal Farmer Accident

Kagal Farmer Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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सिद्धनेर्ली: वैरणीची कुट्टी करताना विजेचा धक्का बसून शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. गायींचा आवाज ऐकून बाजूला असलेला भाऊ व पुतण्या गोठ्याकडे धावले. मात्र, तोपर्यंत मृत्यू झाला होता. एकोंडी (ता. कागल) येथे ही घटना घडली. भरत बंडू दळवी (वय ३५) असे मृताचे नाव आहे.

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