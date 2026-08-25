Kagal Farmer Accident: एकोंडीत विजेच्या धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू; गायींना चारा घालण्यासाठी वैरणीच्या मशीनमध्ये कुट्टी करताना घडली घटना

सिद्धनेर्ली: वैरणीची कुट्टी करताना विजेचा धक्का बसून शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. गायींचा आवाज ऐकून बाजूला असलेला भाऊ व पुतण्या गोठ्याकडे धावले. मात्र, तोपर्यंत मृत्यू झाला होता. एकोंडी (ता. कागल) येथे ही घटना घडली. भरत बंडू दळवी (वय ३५) असे मृताचे नाव आहे..दळवी यांचा घराला लागूनच पाच जनावरांचा गोठा आहे. सकाळी मुलांना शाळेत सोडल्यानंतर ते जनावरांसाठी वैरण आणण्यासाठी गेले होते. आणलेली वैरण सकाळी नऊच्या सुमारास कुट्टी मशीनमध्ये कुट्टी करत असताना त्यांना अचानक विजेचा धक्का बसला. त्यानंतर ते धडपडत होते. त्याचवेळी गोठ्यातील गायी अस्वस्थ होऊन जोरजोराने हंबरू लागल्या..संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर.गायींचा आवाज ऐकून शेजारीच असलेला त्यांचा भाऊ व पुतण्या गोठ्यात धावले. भरत यांना विजेचा धक्का बसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी प्रथम वीजपुरवठा बंद केला. त्यांच्या आरडाओरड्यामुळे परिसरातील नागरिकही घटनास्थळी जमा झाले. मात्र, तोपर्यंत भरत यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. याची नोंद कागल पोलिस ठाण्यात झाली. शवविच्छेदनानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर.भरत यांच्या मृत्यूची माहिती त्यांच्या पत्नी व आईला तातडीने दिली नाही. त्यांना उपचारासाठी दवाखान्यात नेल्याचे सांगितले होते. मात्र, मृतदेह घरी आणताच पत्नी व आईने फोडलेला आक्रोश उपस्थितांचे काळीज पिळवटून टाकणारा होता. चिमुकली मुलेही त्यांना बिलगून रडत होती. भरत यांच्या मागे आई, पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ व दोन बहिणी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.