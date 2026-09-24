कोल्हापूर

Kagal Woman Dead Body : कागलमध्ये हाय व्होल्टेज टॉवरला महिलेचा मृतदेह; अनोळखी महिलेने ओढणीने गळफास घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज

Kagal Woman Death News : कागलमधील लक्ष्मीटेकडीजवळ हाय व्होल्टेज टॉवरवर ३० ते ३५ वर्षीय अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळला. महिलेने ओढणीने गळफास घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
Kagal Woman Dead Body News

Kagal Woman Dead Body News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kagal High Voltage Tower : कागल येथील शासकीय रोपवाटिकेजवळ महामार्गालगत असलेल्या हाय व्होल्टेज टॉवरला ३० ते ३५ वर्षीय अनोळखी महिलेचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. गुरुवारी ही घटना उघडकीस आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. महिलेने ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

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