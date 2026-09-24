Kagal Woman Dead Body : कागलमध्ये हाय व्होल्टेज टॉवरला महिलेचा मृतदेह; अनोळखी महिलेने ओढणीने गळफास घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज

Kagal High Voltage Tower : कागल येथील शासकीय रोपवाटिकेजवळ महामार्गालगत असलेल्या हाय व्होल्टेज टॉवरला ३० ते ३५ वर्षीय अनोळखी महिलेचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. गुरुवारी ही घटना उघडकीस आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. महिलेने ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..घटनेची माहिती मिळताच कागल पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन वैद्यकीय तपासणी व उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला आहे. मृत महिलेची अद्याप ओळख पटलेली नसून कागल पोलिसांकडून तिची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Ganpati Visarjan Police Bandobast : विसर्जन सोहळ्यासाठी दहा हजार पोलिसांचा बंदोबस्त; दोन हजार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर.या प्रकरणी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल संतोष तेली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कागल पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस निरीक्षक अजित जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रमेश तावरे अधिक तपास करीत आहेत.या महिलेबाबत कोणाला काही माहिती असल्यास अथवा तिची ओळख पटत असल्यास कागल पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.