Kagal Accident : व्हन्नूरजवळ बकरीवाहू ट्रक पलटी; सुमारे २०० बकऱ्या ठार; चालक–क्लिनर थोडक्यात बचावले!

कागल : कागल–निढोरी राज्य मार्गावरील व्हन्नूर (ता. कागल) येथील खोत मळ्याशेजारील धोकादायक वळणावर आज पहाटे बकरीवाहू ट्रक पलटी होऊन भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत सुमारे २०० बकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. राजस्थानमधून कर्नाटक राज्याच्या दिशेने बकऱ्यांची वाहतूक करणारा भारत बेंझ कंपनीचा हा ट्रक पहाटे साडेचार ते पाचच्या सुमारास पलटी झाला. ट्रकमध्ये तीन वेगवेगळ्या कप्यात तब्बल २२० बकऱ्यांना दाटीवाटीने भरले होते. धोकादायक वळणावर चालकाचा ताबा सुटल्याने ट्रक रस्त्यालगत उलटला आणि बकऱ्यांचा मोठा खच पडला..या अपघातात २०० बकरी चेंगरून मृत्यूमुखी पडली तर सुमारे २० बकरी बचावली. सुदैवाने तीन चालक आणि क्लिनर हे चौघेही किरकोळ जखमी झाल्याने बचावले. सकाळी मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी ही घटना पाहताच पोलिसांना माहिती देण्यात आली. कागल पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. .Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!.ट्रक आणि बकऱ्यांचे मिळून लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे. चालकासह अपघातग्रस्त ट्रक पोलिसांनी ताब्यात घेतला. मृत बकऱ्यांना शेंडूर येथील शेतात पुरून विल्हेवाट लावण्यात आली. दरम्यान, या ठिकाणी धोकादायक वळण असल्याने आणि सध्या ऊस वाहतूक सुरू असल्यामुळे वाहनचालकांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.