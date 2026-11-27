कंदलगाव (जि. कोल्हापूर) : कळंब्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) या मज्जासंस्थेशी संबंधित दुर्मीळ आजाराचे चार संशयित रुग्ण आढळले आहेत. दरम्यान, सरपंच सुमन गुरव यांनी आरोग्य विभागाला याची माहिती दिली असून आजपासून संपूर्ण गावात आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार (Guillain-Barre Syndrome cases in Kolhapur) आहे. .‘जीबीएस’ रुग्णांमध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती स्वतःच्या नसांवरच आघात करते. जुलाब किंवा श्वसनमार्गाच्या संसर्गानंतर याची लक्षणे प्रकर्षाने दिसून येतात. हात-पायांना मुंग्या येणे, पायांमध्ये अशक्तपणा जाणवणे, चालताना तोल जाणे आणि हात-पायांची ताकद कमी होणे, अशी या आजाराची प्राथमिक लक्षणे आहेत. ‘जीबीएस’ आजार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला थेट पसरत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही भीती बाळगू नये आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Ratnagiri Water Scarcity : संगमेश्वरमध्ये भीषण पाणीटंचाईची चाहूल! 165 गावांना फटका बसण्याची शक्यता; 26 कोटींचा आराखडा तयार, प्रशासनाकडून 460 विंधन विहिरी प्रस्तावित.मात्र, अचानक अशक्तपणा जाणवणे किंवा चालताना त्रास होण्यासारखी लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. आरोग्य यंत्रणा सज्ज : सरपंच ‘‘उद्यापासून घरोघरी तपासणी सुरू होणार आहे. नागरिकांनीही या तपासणी मोहिमेत न घाबरता पूर्ण सहकार्य करावे, ’’ असे आवाहन सरपंच गुरव यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.