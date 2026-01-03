कोल्हापूर

Kolhapur Crime : सायबर चौकातील जुना वाद कारागृहात उफाळला; कळंबा जेलमध्ये सराईत गुन्हेगारावर हल्ला

Attack on History-Sheeter : सायबर चौक परिसरातील पूर्वीच्या वादातून कळंबा कारागृहात सराईत गुन्हेगार अजय पाथरूट याच्यावर हल्ला करण्यात आला, खुनाचा प्रयत्न व कोयता हल्ला प्रकरणातील आरोपी असलेल्या पाथरूटवर शौचालयाच्या रांगेत असताना काठीने मारहाण झाली.
Kalamba Central Jail in Kolhapur where the assault on a history-sheeter occurred.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : कोयता हल्ला प्रकरणातील संशयित गुन्हेगार अजय अनिल पाथरूट (वय २६, रा. सायबर चौक) याच्यावर कळंबा कारागृहात हल्ला करण्यात आला. सायबर चौकातील पूर्वीच्या वादातून कारागृहात हा प्रकार घडल्याचे समोर आले.

