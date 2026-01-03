Kolhapur Crime : सायबर चौकातील जुना वाद कारागृहात उफाळला; कळंबा जेलमध्ये सराईत गुन्हेगारावर हल्ला

कोल्हापूर : कोयता हल्ला प्रकरणातील संशयित गुन्हेगार अजय अनिल पाथरूट (वय २६, रा. सायबर चौक) याच्यावर कळंबा कारागृहात हल्ला करण्यात आला. सायबर चौकातील पूर्वीच्या वादातून कारागृहात हा प्रकार घडल्याचे समोर आले. .याप्रकरणी आकाश ऊर्फ अक्षय आनंदा माळी (२३) व नीलेश उत्तम माळी (दोघे, रा. सायबर चौक परिसर) यांच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. कारागृहातील बरॅक क्रमांक पाच जवळ हा प्रकार घडला..Kolhapur Crime News : कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत थांबला; लक्ष नसलेलं पाहून मागून हल्ला केला अन्..., थरारक घटना....याबाबत अधिक माहिती अशी, अजय पाथरूट याने दौलतनगरातील आकाश शिंदे या तरुणावर शुक्रवारी (ता. १८) कोयता हल्ला केला होता. दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून हा हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी राजारामपुरी पोलिसांनी पाथरूटला अटक केली. त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्याने कळंबा कारागृहात पाठविण्यात आले होते..अजय पाथरूट याच्यावर खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, खंडणीसारखे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्याने सायबर चौकातील काही तरुणांना यापूर्वीही मारहाण केली होती. याचा राग मनात धरून आकाश माळी व नीलेश माळी यांनी तो कारागृहात आल्यापासून दबा धरला होता. ३१ डिसेंबरला सकाळी अजय पाथरूट शौचालयाच्या रांगेत थांबलेला असताना आकाश व नीलेशने काठीने त्याच्यावर हल्ला केला. .Pune Crime : नीलेश घायवळचा नंबरकारी अजय सरवदेकडून पिस्तुलासह चारशे काडतुसे जप्त!.खुनाच्या गुन्ह्यात माळी कारागृहात....यादवनगरातील गुंड अजय ऊर्फ रावण दगडू शिंदे (वय ३५) याचा टोळीयुद्धातून रंकाळा तलावाशेजारी भरदिवसा खून करण्यात आला होता. एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या या खुनामध्ये आकाश माळी व नीलेश माळी न्यायाधीन बंदी आहेत. दोघेही सध्या कळंबा कारागृहात आहेत. अजय पाथरूटसोबत त्यांचा पूर्वीचा वाद कारागृहात समोरासमोर येताच उफाळून आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.