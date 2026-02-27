Kolhapur Cleaning Cmpaign : ‘नागरिकांनी दिला वेळ, चळवळीला बळ’; कळंबा तलाव परिसरात स्वच्छतेची ऐतिहासिक लाट

कोल्हापूर : स्वच्छतेचा ध्यास घेतलेले ग्रामस्थ, नागरिक, विद्यार्थी, विविध संस्थांचे स्वयंसेवक सकाळी सातच्या सुमारास ऐतिहासिक कळंबा तलावावर एकवटले. त्यानंतर हातात झाडू, पाटी, पोती घेऊन परिसरात स्वच्छता सुरू केली. .पाण्याच्या काठासह परिसरात अस्ताव्यस्त पडलेल्या पिशव्या, जुन्या खराब फोटोंच्या फ्रेम, कागदं, गोळा करून ते पोत्यांमध्ये भरायला सुरुवात केली. बघता बघता परिसर स्वच्छ होऊन कचऱ्यांनी अनेक पोती भरली. तेथून ती अवनि संस्थेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाकडे सुपुर्द केली..Kolhapur Cleaning Cmpaign : ‘काढला कचरा; प्रदूषणमुक्तीचा नारा’ देत रंकाळा तलाव परिसरात नागरिकांची ऐतिहासिक स्वच्छता मोहीम.कळंबा ग्रामपंचायतीसह अर्थ वॉरियर, यूथ डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, सिटीझन फोरम, कळंबा तलाव बचाव व संवर्धन समिती, संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन, ध्रुव क्लासेस, उमेद अभियान, बी वॉर्ड अन्याय निवारण कृती समिती, ग्राहक पंचायत, उमेद अभियान, ऊर्जा योगवर्ग आदी संघटना सहभागी झाल्या. .यावेळी कळंबा ग्रामपंचायत व संत निरंकारी परिवारातर्फे चहा व अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती. मोहिमेत सहभागी झालेल्यांमध्ये प्रचंड ऊर्जा दिसली. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधान दिसून आले. .Kolhapur Cleaning Cmpaign : दोन बोटींतून नदीतील कचरा बाहेर; आपदा मित्रांच्या धडाकेबाज कामगिरीने बदलला घाटाचा चेहरा.आता एवढ्यावर थांबायच नाही, वरचेवर तलाव स्वच्छ करायचा हा दृढनिश्चय करूनच सर्वजण मोहीम संपवून बाहेर पडले..शहराच्या सामाजिक आरोग्याच्यादृष्टीने जलतीर्थांच्या स्वच्छतेचा ‘सकाळ’ने राबविलेला उपक्रम महत्त्वाचा आहे. या जलतीर्थांसह आपला परिसर आपणच स्वच्छ ठेवण्याचा ही भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजली, तर कोल्हापूर अधिक सुंदर बनेल.- पूजा कामत, रेव्हेन्यू हौसिंग सोसायटी.स्वच्छता मोहीम घेऊन प्रबोधनपर पाऊल उचलले आहे. अशा मोहिमा वारंवार व्हाव्यात. त्यामध्ये नागरिकांनी वेळात वेळ काढून सहभागी व्हावे. त्याचबरोबर कचरा व प्रदूषण होणार नाही, याची नागरिकांनीही काळजी घ्यावी. - कालिदास चव्हाण, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.